60 biatlonistů, 30 střeleckých stavů. V Itálii vyzkoušeli novou verzi ‚masáku‘, možná bude i v Novém Městě

Zatímco na mistrovství světa v Östersundu se vrcholilo závodem s hromadným startem v klasickém 30členném obsazení, v italském Martellu se do „masáku" v rámci IBU Cupu vydalo hned 55 biatlonistů. Bez ohledu na to, že i v Tyrolsku je pouze 30 střeleckých stavů, soutěž proběhla bez komplikací a možná se v rozšířeném počtu bude závodit i v Novém Městě na Moravě.

„Proběhlo to nad očekávání dobře. Na mezinárodní úrovni to byla premiéra a nikdo nevěděl, co očekávat, ale trenéři i závodníci říkali, že je to zajímavý formát,“ pochvaluje si pro iROZHLAS.cz premiéru závodu s hromadným startem až pro 60 účastníků Vlastimil Jakeš, viceprezident českého biatlonového svazu a delegát Mezinárodní biatlonové unie, který na závody v Itálii dohlížel.

Zatímco normálně jezdí „masák“ 30 závodníků, kteří se musí kvalifikovat, v novém formátu jich může být až dvojnásobek. Po prvním okruhu se startovní pole rozdělí a střelbu absolvuje polovina. Po druhém okruhu druhá až po tom třetím se (na druhé střelbě) startovní pole opět spojí.

Právě v tu chvíli mohou nastat komplikace. V případě vyrovnaného závodu se totiž na střelnici může sjet víc biatlonistů než je stavů. „Myslím, že tam nastane chaos, že budou čekat na stavy,“ bál se ještě před premiérou Ondřej Rybář, sportovní ředitel českých biatlonistů.

Výhodou naopak je, že se do závodu podívá víc závodníků, kteří by jinak čekali na své kolegy v zázemí. Spravedlivější může být i celkové pořadí soutěže, protože o tom, kdo se do závodů pro elitu dostane, a bude mít možnost získat další body, rozhodují jen drobnosti.

Martell bez problémů

V Martellu žádné problémy nepřišly. Haváriím na trati pořadatelé předešli tím, že první kolo jel šedesátičlenný balík na lehčím okruhu, což umožňují pravidla. „Na střelnici se to trošku promíchalo. Když jedete na šestý stav a mezitím odjíždí závodníci ze stavů 25 až 30, musíte se porovnat. Ale žádné prostoje nebyly,“ popisuje dění na střelnici Vítěslav Hornig, nejlepší z českých závodníku na startu.

A že střílel až po pěti kilometrech závodu místo po dvou a půl? „Možná mi to vyhovovalo trošku víc, trvá mi trošku delší dobu, než se dostanu do tempa,“ usmívá se 19letý junior z Jilemnice, který doběhl na 17. místě.

Ničeho si nevšimli ani pořadatelé, i když jsou na případné problémy připraveni. Kdyby někdo na střelnici ne svou vinou čekal, odečte se mu prodleva v cíli. „Technicky to je jednoduché, jen závodník musí dostat informaci, že má nějaké zdržení, aby s tím mohl nějak kalkulovat,“ vysvětluje Jakeš.

Už v Novém Městě?

I přes úspěšný první pokus se novinka musí ještě minimálně dvakrát otestovat. Zvyknout si na ni musí i diváci a televizní komentátoři, protože v prvních kolech není závod úplně přehledný. Až po druhé střelbě se ví, kdo vede a kdo je poslední.

Ale nemusí to trvat moc dlouho a dvojnásobná skupina závodníků pojede Světový pohár. Kde? To se nabízí. Vlastimil Jakeš je totiž zároveň šéfem závodů v Novém Městě na Moravě.

„Rádi bychom si o to řekli do Nového města, ale teď se o tom musíme poradit. Zkusíme o to požádat, ale nejsem si jistý, jestli je to pro příští sezonu reálné,“ přemýšlí funkcionář.

Světový pohár v Novém Městě na Moravě se pojede v březnu 2020. Jestli na závěr programu pojede závody s hromadným startem 30, nebo 60 biatlonistů a biatlonistek, se teprve rozhodne.