Davidová bojovala v závodě s hromadným startem o vítězství, nakonec uzavřela elitní desítku

Davidová byla před Vánoci v prvním závodě s hromadným startem této sezony čtvrtá a opět byla ve hře o první českou medaili v aktuálním ročníku Světového poháru.

Po bezchybných položkách vleže se na trati posouvala až na první místo. Nikdo jiný tempo udávat nechtěl.

Na první stav se postavila i při třetí střelbě. Tam zaváhala, ale s výjimkou Italky Dorothey Wiererové chybovaly i ostatní závodnice z popředí startovního pole, takže česká reprezentantka po jednom trestném kole klesla jen na třetí příčku.

Chybu soupeřky nevyužila

Na závěrečnou střelbu přijela v čele čtyřčlenné skupiny bojující o druhé místo. Wiererová dvěma chybami uvolnila cestu k vítězství, ale Davidová to nevyužila.

Rovněž minula dva terče a propadla se na třináctou příčku. Na konci alespoň posedmé v sezoně vybojovala pozici v nejlepší desítce.

Ze závěrečné položky odjíždělo šest biatlonistek v rozmezí necelých devíti sekund. Vedoucí pozici udržela Simonová, která závod SP vyhrála podruhé v kariéře.

Druhá finišovala s odstupem 3,9 sekundy Němka Franziska Preussová, třetí skončila Švédka Hanna Öbergová. Davidová na vítěznou Simonovou ztratila 33 sekund.

SP v biatlonu v Oberhofu (Německo) - závody s hromadným startem:

Ženy (12,5 km): 1. Simonová (Fr.) 40:11,1 (3), 2. Preussová (Něm.) -3,9 (2), 3. H. Öbergová (Švéd.) -11,7 (3), 4. Tandrevoldová (Nor.) -13,0 (2), 5. Brorssonová (Švéd.) -14,9 (1), 6. Wiererová (It.) -28,8 (2), 7. Röiselandová -30,3 (4), 8. Eckhoffová (obě Nor.) -32,1 (4), 9. Braisazová-Bouchetová (Fr.) -32,6 (4), 10. Davidová (ČR) -33,0 (3).