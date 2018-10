Dočkal se všeho, vzpomínají biatlonové osobnosti na Zdeňka Kašpera

„Byl hrozně šťastný, že je biatlon v oblibě a že se o něm tak mluví. Všechno se povedlo, byla i zlatá z mistrovství světa, chyběla mu jen olympijská medaile. Říkala jsem mu, aby se nebál, že se ještě dočká. A dočkal se všeho,“ vzpomíná na Zdeňka Kašpera bývalá biatlonistka Jiřina Pelcová.

Zemřel Zdeněk Kašper. Do Česka přivedl biatlon a prosadil do něj malorážky Číst článek

Právě díky snaze Zdeňka Kašpera mohly v biatlonu závodit i ženy. A Jiřina Pelcová ještě pod jménem Adamičková tak mohla v sezóně 1989/1990 vyhrát celkovou klasifikaci Světového poháru.

„Byl uznáván za jednu z nejvýraznějších osobností na rozvoji celosvětového biatlonu. Byla mu přiznána pionýrská práce a tvrdé prosazování malorážného biatlonu, aby získal větší možnost prosazení po celém světě,“ připomíná technický ředitel českého biatlonového svazu Pavel Levora, že hlavní byl rok 1976.

Tehdy Kašper prosadil zavedení malorážné formy biatlonu. Do té doby to byl totiž sport pořádaný jen armádou nebo policií.

„Byl pořadatelem prvního závodu, který je v Česku datován. Ještě s velkorážkou, závod vojenských hlídek v Jeseníkách v roce 1960,“ dodává Levora.

Za práci pro biatlon obdržel Kašper v roce 2006 ocenění za celoživotní přínos od Mezinárodní biatlonové unie.

„Když to teď vidím, vážím si toho ještě víc. Je to hrozný kolotoč a spousta práce. Samotné závodění je kolikrát lehčí než ty závody připravit nebo něco vybojovat,“ přiznává mistryně světa z roku 2003 Kateřina Holubcová Jakešová při vzpomínce na Zdeňka Kašpera, který zemřel ve věku 87 let.