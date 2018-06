Dva švagři v biatlonové reprezentaci. ‚Bude to v pohodě,‘ věří Vítek s Václavíkem

„Pro něj je to nová situaci, pro mě taky, takže uvidíme, co to bude dělat. Ale nemyslím si, že to bude narušovat vztahy nebo výkonnost. Snad to bude v pohodě,“ věří pro Radiožurnál Adam Václavík.

Jeho starší sestra Kristýna si Zdeňka Vítka vzala před dvěma lety a teď spolu mají syna Kryštofa. S poolympijskou změnou trenérů se dva švagrové rázem ocitli v jednom týmu.

„Řekli jsme si na jaře, jestli to půjde, nebo ne. Z mého pohledu to až tak hrozné není, Adama znám odmalička. On říkal, že v tom problém nevidí, tak jsme do toho šli,“ dodává Zdeněk Vítek.

Nejenže se o nové situaci oba bavili spolu, ale Adam Václavík do debaty krátce zapojil i svou sestru: „Ne nějak moc, ale v rychlosti jsme to řešili. Došli jsme k názoru, že to bude v pohodě, ale to ukáže čas.“

Rodinný styl

Ani v dalších sportech není ničím neobvyklým, že trenér v týmu vede třeba syna, synovce nebo zetě. Václavík s Vítkem mají navíc velkou výhodu, že v biatlonu si trenéři se sportovci, na rozdíl od fotbalu nebo hokeje, tykají a udržují většinou přátelské vztahy.

„Vždycky jsme tu měli nastavený rodinný styl, že jsme kamarádi. Ale je potřeba cítit autoritu trenéra, což si myslím, že je tu dobře. S Ondřejem Rybářem je člověk ve volném čase taky kamarád, ale na tréninku má obrovskou autoritu, to je nejlepší směr, který může být. Nesmí to přejít do stavu, kdy to přátelství využíváte,“ přemýšlí Adama Václavík.

Závodník věří, že nic takového se nestane. A zároveň doufá, že si nikdo nebude myslet, že má z rodinné vazby na svého trenéra Zdeňka Vítka nějaké výhody. „Aby v tom týmu neměl nikdo pocit, že mě upřednostňuje nebo že na mě může být větší pes. Ale věřím, že to má nastavené v pohodě.“

Jaký má dohled příbuzného vliv na výkonnost biatlonisty Adama Václavíka, se pořádně ukáže nejdříve za půl roku, až začne nový ročník Světového poháru.