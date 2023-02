Jsem ráda, že to vyšlo, komentovala Davidová výsledek ze sprintu. Voborníková by si nafackovala

Jedna byla za střelbu ráda, druhá by si za ni nejradši nefackovala. Biatlonistky Markéta Davidová a Tereza Voborníková sdělily své pocity z pátečního sprintu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak české biatlonistky hodnotily svůj závod ve sprintu na mistrovství světa

Na takzvané širší pódium pro šestici nejlepších tentokrát nedostal Markétu Davidovou běh, ten měla na své poměry až 23. nejrychlejší, zato poprvé v sezóně sestřelila všechny terče.

„Myslím, že dvě nuly se počítají a vzhledem k tomu, že je to můj nejlepší výsledek na střelnici v téhle sezoně, tak jsem ráda, že to vyšlo zrovna tady.“

Ano, přišlo to v pravou chvíli – i díky tomu, že večer před závodem pilovala Markéta Davidová na hotelu střelbu bez nábojů.

„Snažila jsem se přijít na nějaké maličkosti, které by mi trochu mohly pomoci v soustředění, nebo v tom, abych se cítila lépe. Na něco malého jsem přišla, nebo je to takové malé placebo a člověk si myslí, že na to přišel a to je dostatečné.“

Poslední rána

Dobře střílela ve sprintu i Tereza Voborníková, pro kterou je 18. místo životním výsledkem mezi dospělými. Ale kdyby neminula ani poslední terč, bylo by to ještě zhruba o 10 příček lepší.

„Zase mě trochu mrzí, že jsem netrefila poslední ránu, což už je letos po několikáté. Fakt bych si za tu poslední ránu asi už nafackovala.“

Výsledek Terezy Voborníkové je ale naopak spíš na pohlazení – snad to bude platit i pro české muže, které v sobotu čeká na biatlonovém mistrovství světa také sprint. Stejně jako přímý přenos Radiožurnálu Sport začne ve 14.30.