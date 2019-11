Biatlonista Krčmář řeší před sezonou neobvyklé trable. Může za ně tortilla s kuřecím masem

Už za tři týdny začne ve švédském Ostersundu nová sezona biatlonového Světového poháru. Snad u toho bude i Michal Krčmář - v těchto dnech ale místo tratí pobíhá spíš po doktorech. Zbytek reprezentačního týmu přitom odcestoval na sever Evropy na závěrečné soustředění. Vrchlabí 17:39 6. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Krčmář v cíli závodu neskrýval dojetí | Foto: Pavel Lebeda | Zdroj: ČOV

Jestli v zimě rádi vyrazíte do stopy, možná si taky užíváte zvuků vrzajícího sněhu pod lyžemi. Čeští biatlonisté se ho po dlouhé letní přípravě nemůžou dočkat, včera natěšení odletěli do Norska, kde je sice víc tmy než světla, ale zasněžené tratě jsou tam připravené náramně.

„Ano, čelovku mám. Já se hlavně těším na lyže,“ svěřila se Radiožurnálu Veronika Vítková. Kéž by mohl její slova zopakovat také Michal Krčmář. Tedy, může, ale na lyže se ještě pár dní nepostaví, naopak teď leží v posteli a radost má snad jen z toho, že už má to nehorší za sebou.

„Moje zdravotní trable začaly, tím že jsem si zřejmě dal tortillu se zeleninou a kuřecím masem a to maso asi nebylo úplně v pořádku,“ říká olympijský medailista z Pchjongčchangu.

„Potom jsem naskočil do tréninku a to tělo nefungovalo dobře. Pět dní po té střevní viróze mi najednou vyskočily horečky a do teď vlastně nevím, co s tím. Čekám na výsledky rozboru krve,“ popsal své zdravotní komplikace posledních dní.

Může to být k zbláznění. Na jaře, v létě, nebo ještě měsíc nazpět by se nad krátkým tréninkovým výpadkem skoro dalo mávnout rukou, ale absence na závěrečném předsezonním soustředění, to může být problém, i když Krčmář se z toho tři týdny před startem Světového poháru nehroutí.

Pauza může být výhodou

„Je pravda, že v tomhle období se to asi nejméně hodí. Na druhou stranu jsem celou přípravu absolvoval bez zaváhání, takže pokud to bude výpadek na 14 dní, tak si nemyslím, že by to mělo nějak výrazně promluvit do sezony.

Český reprezentant zatím zůstává klidný, a co víc, a vlastně paradoxně na dokáže najít na celé situaci i nějaká ta pozitiva - totiž, do prvních závodů rozhodně nenastoupí zničený únavou z tvrdých tréninků.

„Když na tom budu hledat ta pozitiva, tak jsem letos chtěl jít do sezony trochu odpočatější, než ty roky předtím, což si myslím, že se mi teď díky tomu povede. Uvidíme jestli to bude mít pozitivní dopad na ten start do závodů, ale to jsou jen takové spekulace,“ dodává Krčmář, který věří, že ještě stihne část soustředění svého týmu v norském Sjusjoenu.