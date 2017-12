Biatlonisté budou po sedmi letech chybět v závodě s hromadným startem. 'Děláme maximum,' říká Krčmář

Pro naprostou většinu českých biatlonistů už Světový pohár v Le Grand Bornand skončil. Nedělní závod s hromadným startem je jen pro první pětadvacítku z celkového hodnocení a dalších pět s nejlepšími výsledky přímo ve Francii. Mezi ty se vešly jen Veronika Vítková s Evou Puskarčíkovou, muži do závodu nezasáhnou. A nepomohlo ani 22. místo Michala Krčmáře ze sobotní stíhačky. Annecy 19:41 16. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Biatlonová reprezentace na střelnici v Östersundu | Foto: (C) Český biatlon, Petr Slavík

„Půjdu se zítra lehce vyjet a dám tělu trochu odpočinout,“ má o svém nedělním programu jasno Michal Krčmář. Závodní kombinézu může bohužel uložit do kufru, protože startovní číslo už ve Francii neoblékne.

Přestože ve stíhacím závodě podal svůj možná nejlepší výkon v sezoně, v cíli už nic nepřepočítával a nepídil se po výsledcích svých soupeřů, protože moc dobře věděl, že to bylo jeho poslední představení v Le Grand Bornand.

Stíhací závod biatlonistů v Annecy suverénně vyhrál Johannes Bö, nejlepší z Čechů byl 22. Krčmář Číst článek

„Do 17. místa bylo asi šest závodníků, kteří jsou v celkovém pořadí horší než pětadvacátí. Páteční sprint tím hodně zamíchal, takže to bylo v podstatě dané už před dnešním startem. Musel bych skončit na stupních vítězů a ještě by to museli ostatní pokazit, abychom se měli o čem bavit,“ říká Krčmář.

Jenže to se nestalo, takže až si budete prohlížet startovní listinu, nebuďte překvapení, že v ní nevidíte ani další české biatlonisty.

„Mrzí mě to, ale prostě to tak je. Nedokázali jsme si vzpomenout, po jaké době to nastalo, ale pár let to bude. Je to potvrzení toho, kde jsme se v průběhu první části sezony nacházeli, ale je to zatím jen čtvrtina sezony,“ neskládá zbraně Krčmář.

Stíhačku v Annecy ovládla Němka Dahlmeierová, Puskarčíková doběhla 25. Číst článek

Je to poprvé od roku 2010, po tak dlouhé době bude v mužském závodě s hromadným startem chybět český zástupce. To je samozřejmě i v kontrastu s minulou sezonou velká rána, řada fanoušků je překvapená tímhle biatlonovým útlumem týmu, a sami závodníci sem tam zaregistrují i negativní reakce.

„My taky víme, že nám to nejde, a děláme maximum, aby to bylo lepší. Jestli si někdo myslí, že jsme se v létě flákali a že trenéři udělali chybu v plánech, tak to je naprostý nesmysl. Tyhle názory jsou podle mě dost přestřelené, ale samozřejmě na to mají fanoušci právo a my to akceptujeme,“ dodává Michal Krčmář.

Snad tedy jemu i dalším prospějí vánoční svátky, vrchol sezony je ještě daleko, a v olympijském Pchjongčchangu bude účast svěřenců trenéra Rybáře v závodě s hromadným startem mnohem důležitější.