Biatlonisté si závody v Kanadě zpestřili sledováním NHL. ‚Je to pecka,‘ pochvaloval si Krčmář

Biatlonisté si čekání na poslední závody sezony zpestřili hokejem. Organizátoři finále Světového poháru v kanadském Canmore je pozvali na utkání NHL, ve kterém domácí Calgary prohrálo s Coloradem 2:6. Mezi diváky seděla i skupinka českých závodníků, trenérů, servismanů. Calgary 16:26 13. března 2024

Odpoledne trénovali, pak sedli do autobusu, nakoupili si dresy a kšiltovky a užili si hokejovou NHL. Kdybyste neznali jejich obličeje, asi by se vám čeští biatlonisti mezi běžnými fanoušky snadno ztratili.

Michal Krčmàř s Jonášem Marečkem si pořídili dres Calgary, Mikuláš Karlík a Jakub Štvrtecký zase kšiltovku, Vítězslav Hornig dokonce obojí.

„Může to být jednou za život, tak jsem si chtěl udělat radost. Jinak fandím v Bostonu, ale když jsme v Calgary, tak je to Calgary,“ usmíval se Hornig.

„Všechno okolo fantastické, ale co mě trochu zaskočilo je atmosféra během hry. Je to spíš takové divadelní představení, úplný klid. Co se týče komerčních přestávek a show okolo, tak je to pecka,“ povídal Krčmář.

Náhodné setkání

Biatlonista Michal Krčmář přišel podpořit i muže, který se v brance zaskvěl 29 zákroky brankáře Dana Vladaře.

„Jo, s Danem jsme si včera psali před zápasem. Původně neměl chytat, ale asi se jednička Calgary zranila, tak Dan naskočil. Myslím, že z těch šesti gólů za pět nemohl. Známe se náhodně, viděl jsem se s jeho rodiči na biatlonu v Novém Městě,“ říká jeden z několika desítek biatlonových hostů na zápase hokejové NHL mezi Calgary a Coloradem Michal Krčmář.

Poprvé na hokejové NHL a ještě ke všemu s biatlonovou partičkou včetně @mkrcmar23! Atmosféra je teda v Novém Městě o fous lepší, ale zase jsem od Michala se Štvrteckým a spol. neviděl takové přihrávky jak teď od MacKinnona s Rantanenem a Ničuškinem 😁 repo bude na @RadiozurnalS pic.twitter.com/Wdbhy107ga — Jan Suchan (@jsuchan7) March 13, 2024