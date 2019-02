Biatlonisté po časném budíčku odletěli do Kanady, čeká je slabší konkurence

Domov si užili jen pár dní a už ho zase museli opustit. Čeští biatlonisté vyrazili na dva Světové poháry do Ameriky a na pražském letišti se kvůli tomu sešli už před čtvrtou hodinou ráno. Někteří z nich měli ještě zalepené oči. Praha 13:15 3. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští biatlonisté před odletem na zámořské závody SP | Foto: (C) Český biatlon, Petr Slavík

„Trošku mě zradil budík a kdyby mi Bimbo nezavolal, tak bych možná ani neodletěl,“ vysvětloval Radiožurnálu před odletem biatlonové výpravy Adam Václavík, kterého zachránil Michal Krčmář.

K výpravě českých biatlonistů se připojil o pár minut později. Prý kvůli přítelkyni. „Přivázala mě k posteli a než jsem se z toho vymotal, už jsem měl odjíždět,“ smál se.

Václavík si mohl vzít příklad třeba z Tomáše Krupčíka, kterého ani budík nastavený na tři čtvrtě na dvě ráno nezaskočil: „Snažil jsem se naspat do foroty, tak jsem šel spát už v 8 hodin.“

A teď jak přežít celý den na cestách, z toho polovinu v letadle do Calgary, aby byli čeští reprezentanti co nejdřív provozuschopní, když už ve čtvrtek závodí?

„Poslední dobou nechci spát v autech a letadlech, protože člověk se kroutí má rozlámaná záda a krk. Přes den nebudu potřebovat spát, chci přijet do Kanady trošku unavený. Přijedeme na večer, tak chci skočit hned do jejich času,“ říká Michal Krčmář.

Češi mít v kanadském Canmore i týden na to v americkém Soldier Hollow slabší konkurenci. Martyriu dlouhé cesty, časových posunů i velkých mrazů se před MS raději vyhnou a místo toho potrénují třeba Francouz Martin Fourcade, Nor Tarjei Bö nebo elitní Švédi.

Z českého týmu patří do téhle skupiny jen Ondřej Moravec, který chce nabrat běžeckou formu. „Možná by bylo lepší zůstat tady. Ale někdo do Ameriky jet musí,“ přemýšlí navrátilec do týmu Michal Šlesingr.

A tak devět českých reprezentantů jelo, většina z Jablonce, pak letělo a v příštích dvou týdnech se pokusí fanoušky potěšit v Severní Americe co nejlepšími výsledky.

Michal Krčmář během rozhovoru před odletem | Foto: (C) Český biatlon, Petr Slavík