Souboj bratrů o nejlepšího biatlonistu světa. ‚Naštěstí už jsme Světový pohár oba vyhráli,‘ smějí se Böovi

Oba Norové připomínají stroje na úspěchy, hlavně mladší Johannes. Mezi elitou vyhrál 82 individuálních závodů a velké křišťálové glóby má doma už čtyři, také Tarjei jeden získal, ale až letos je to přímý bratrský souboj o trůn nejlepšího biatlonisty sezony.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak nejlepší biatlonisté světa a bratři Johannes a Tarjei Böovi nahlíží na vzájemný souboj

„Je to cool, že bojujeme takhle v rámci rodiny, ale je pravda, že by to bylo jednodušší, kdybych měl porazit někoho z jiné země, a ne svého bratra. Ale takhle to cítí určitě i on. Naštěstí už jsme Světový pohár oba vyhráli, takže ten tlak není takový a můžeme si to víc užívat,“ říká Tarjei, který elitní seriál ovládl v roce 2011, ale od té doby nebyl nikdy tak blízko jako teď ve svých 35 letech.

„Jsem hrdý, že jsem stále schopný dosahovat takových výsledků. Je to pro mě trochu nová situace. Johannes pro mě byl jasnou jedničkou, protože v posledních sezonách předváděl skvělé výkony. A teď s ním takhle těsně soupeřím. Je to vzrušující. Rád bych, aby to byl dobrý souboj do posledního závodu,“ dodává Tarjei.

Tohle přání se Tarjejovi Böovi klidně může vyplnit, z biatlonového Světového poháru zbývají už jen sprint, stíhačka a závod s hromadným startem, ve hře je tedy 270 bodů a on jich z druhého místa ztrácí na mladšího bratra 62.

„Doufám, že vyhraju, protože jinak to s ním bude peklo do konce života. Předhazoval by mi to pořád dokola. Já bych byl rozhodně milejší a tolik bych o tom nemluvil,“ směje se Johannes Bö.

Kdo nakonec získá velký křišťálový glóbus pro vítěze biatlonového Světového poháru, uslyšíte přímo z Kanady na stanici Radiožurnál Sport.