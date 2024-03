Závody tady bolí, ale okolí je nádherné, popisuje Krčmář tratě a podmínky v Holmenkollenu.

Poprvé od mistrovství světa v březnu roku 2016 pojedou biatlonisté v norském Oslu vytrvalostní závod. Tentokrát se bude nejdelší biatlonová distance započítávat do Světového poháru a chybět na startu nebude ani Michal Krčmář, který ale musel v posledních dnech kvůli nachlazení jen odpočívat. Holmenkollen 8:29 1. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Krčmář na tréninku | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Biatlonisty i biatlonistky čekají odpoledne na Světovém poháru v norském Oslu úvodní vytrvalostní závody. Na start se postaví i nejzkušenější z českých reprezentantů Michal Krčmář.

„Jak jsem znovu onemocněl, tak už jsem psychicky unavený z toho, jak se pořád musím dostávat z nějakých komplikací. Stojí to hodně sil, hlavně psychických. Říkal jsem, že pokud lehnu víc, tak sezonu zabalím a budu se soustředit na tu další. Naštěstí jsem se dal ale dohromady a teď se na závody těším,“ povídal Radiožurnálu Sport Krčmář.

Nejzkušenější z českých reprezentantů tak popsal náročný průběh letošní sezóny, který brzdily časté zdravotní komplikace. Přesto Michal Krčmář do 20 kilometrů nastoupí a rád by se přiblížil pátému místu, které na slavném Holmenkollenu obsadil právě před osmi lety.

„Je to hodně vousaté, ale bude to nesmírně náročný závod. Podmínka je rozbředlá, těžký sníh, ale jak se říká, každý to bude mít stejné,“ popisuje český reprezentant.

I přes častou nepřízeň počasí řadí ale i Michal Krčmář místní tratě mezi své nejoblíbenější.

„Vždycky když sem přijedeme, tak to na mě dýchne, jako taková odměna pro lyžaře. Sem by se měl za život podívat každý lyžař. Na druhou stranu, je to tady často rozbředlé a dokáže tady pozlobit i mlha, nebo vítr, takže to není úplně lehký areál. Závody tady většinou hodně bolí, jsou fyzicky náročné, ale to okolí je nádherné,“ dodává Krčmář.

Michala Krčmáře i další čeští reprezentanti vyjedou do vytrvalostního závodu v intervalech od 15 hodin a 30 minut, už o tři hodiny dříve čeká stejná disciplína biatlonistky. O průběhu obou závodů uslyšíte na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport.