Biatlonisté zazářili čistou střelbou. Moravec doběhl v Ruhpoldingu druhý, Krčmář pátý

Z celé světové špičky zvládli pouze čtyři biatlonisté čtyři střelecké položky bez jediného zaváhání. Dva z nich byli z Česka. Ondřeje Moravce absolutně bezchybná střelba vynesla až na stupně vítězů, vytrvalostní závod v německém Ruhpoldingu dojel na druhém místě, Michal Krčmář byl pátý.

Nadšený Ondřej Moravec skončil druhý. 'Perfektní závod, přesně tohle jsem potřeboval,' říká Číst článek

„Super. Jsem strašně spokojený hlavně se střelbou. Myslím, že jsem chytil dobré tempo a to jsem si držel celý závod. Vyloženě jsem nijak neztrácel. Jsem rád, že jsem si zase potvrdil, že tam můžu být i přes to, co jsem si absolvoval v létě,“ řekl Radiožurnálu Ondřej Moravec.

Lepší než Moravec byl pouze vedoucí závodník Světového poháru Martin Fourcade, zvítězil o minutu a vteřinu.

Hvězdný Francouz zastřílel 19 ran čistě a celý závod si budoval náskok na svého největšího konkurenta Johannese Böa. Poslední ránu sice Francouz netrefil, ale mrzet ho to nemuselo. Chyboval i Nor a trestná minuta ho poslala za třetí místo za Moravce.

Michal Krčmář byl na střelnici jistý, ale pomalejší, i proto skončil mimo stupně vítězů. Dlouho byl čtvrtý, než ho sesadil poslední závodník startovního pole, domácí mladík Roman Rees. I přesto je páté místo pro Michal Krčmáře nejlepším výsledkem v sezoně.

Tři Češi v první desítce biatlonového SP! Forma roste v pravý čas #ruhpolding #biathlon — Alena Benešová (@alabenesova) 10 January 2018

Výborné české odpoledne završil Michal Šlesingr. Se startovním číslem 46 se sice nevyhnul chybě a trestné minutě z druhé střelecké položky, přesto skončil v první desítce. Doběhl jako osmý a na sedmého Rakušana Edera ztratil necelé tři sekundy.

Ostrou individuální premiéru zažil ve vytrvalostním závodě Ondřej Hošek, k pomalejšímu běhu přidal dvě minuty za chyby na střelnici a skončil v sedmé desítce daleko za bodovanými pozicemi. Porazil ale Adama Václavíka, který minul ještě o dva terče víc.

SP v biatlonu v Ruhpoldingu (Německo):

Muži - vytrvalostní závod (20 km): 1. M. Fourcade (Fr.) 44:27,9 (1 tr. minuta), 2. Moravec (ČR) -1:01,0 (0), 3. J. Bö (Nor.) -1:06,3 (1), 4. Rees (Něm.) -1:19,1 (0), 5. Krčmář (ČR) -1:36,6 (0), 6. Landertinger -2:21,9 (1), 7. Eder (oba Rak.) -2:23,8 (1), 8. Šlesingr (ČR) -2:26,5 (1), 9. Hofer (It.) -3:00,3 (2), 10. Anev (Bulh.) 3:02,3 (1), ...67. Hošek -5:32,1 (2), 71. Václavík (oba ČR) -6:03,0 (4).

Konečné pořadí vytrvalostních závodů (po 2 závodech): 1. J. Bö a M. Fourcade oba 108, 3. Fillon Maillet (Fr.) 75, 4. Hofer 70, 5. Moravec 65, 6. Rastorgujevs (Lot.) 60, ...11. Šlesingr 49, 16. Krčmář 40.

Průběžné pořadí SP (po 11 z 22 závodů): 1. M. Fourcade 612, 2. J. Bö 562, 3. Fak (Slovin.) 399, 4. Hofer 319, 5. Šipulin (Rus.) 311, 6. T. Bö (Nor.) 309, ...22. Krčmář 165, 24. Moravec 153, 47. Šlesingr 57, 69. Soukup 16, 74. Krupčík (oba ČR) 9.