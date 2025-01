Biatlonistka Botetová ovládla první sprint roku 2025. Češkám se nedařilo, Charvátová trefila cizí terč

The year starts off with a big surprise!



Paula Botet wins her first World Cup competition ahead of first time podium finishers Kirkeeide (NOR) and Todorova (BUL)



Watch the Women Sprint live on https://t.co/8WieDPZaQf and https://t.co/p8ATzITmbR @eurovisionsport pic.twitter.com/wdAHJwECSw