Za glóbus jsem ráda, ani jsem s tím nepočítala, radovala se v cíli vytrvalostního závodu Davidová

Biatlonistka Markéta Davidové přidala k titulu mistryně světa a třem výhrám v závodech Světového poháru další cenné vítězství - po zisku prvního místa ve švédském Östersundu a páteční šesté pozici v italské Anterselvě se stala majitelkou malého křišťálového glóbu za celkový triumf v klasifikaci Světového poháru ve vytrvalostních závodech.

Po listopadovém vítězství ve švédském Östersundu stačila Davidové šestá pozice v Anterselvě k prvními místu v celkovém hodnocení disciplíny.

„Samozřejmě jsem si vybrala tu nejlehčí disciplínu, kde získat malý glóbus, protože jsou to jen dva závody, ale jsem ráda, že se mi oba povedly tak, že to dalo,“ říkala pro Radiožurnál s úsměvem ihned po dojezdu nejlepší česká biatlonistka posledních let.

7. února vyjede ještě k jednomu vytrvalostnímu závodu letošní sezony. Půjde ale o ten olympijský v Pekingu, který se do konečného pořadí světového poháru nezapočítává. Markéta Davidová si tak dál mohla užívat pocity vítězství a upřímnou radost.

„Za ten glóbus jsem moc ráda. Ani jsem s tím nepočítala, nevěděla jsem, že už se do toho nepočítá závod na olympiádě. Koukala jsem, že Alimbekavová za mnou byla dvě vteřiny, tak jsem ráda, že jsem ji nechala za sebou. Jinak by to bylo vlastně možná bylo docela těsný.“

A vyrovnaný byl přitom nejenom její přímý souboj s Běloruskou Dzinarou Alimbekavovou, ale i Rakušankou Hauserovou, na kterou nakonec Markéta Davidová najela 20 sekund.

Všechny tři nejvážnější aspirantky na zisk malého glóbu za disciplínu na střelnici třikrát chybovaly. Česká reprezentanta se navíc sama dostala pod tlak, když při poslední střelbě minula hned první dvě rány.

„Trochu jsem se bála, abych tam toho nenechala víc, takže mě mrzí, že za dva je moc, ale tady v Anterselvě je asi za tři střelecký průměr,“ hodnotila česká reprezentantka.

Markéta Davidová pak ještě krátce před vstupem na rozšířené podium pro šest nejlepších biatlonistek vytrvalostní závodu v Anterselvě zhodnotila svůj výkon - už bez emocí a s chutí posouvat se stále dál.

„Já jsem se cítila docela dobře. Letos mi to tolik neběhá, jako ty roky předtím. Pocit z toho mám dobrej, časově to možná nevypadá, ale tak to letos je a musím to tak brát,“ říká držitelka malého glóbu za celkové vítězství Světového poháru ve vytrvalostních závodech Markéta Davidová.