Biatlonistky pojedou vytrvalostní závod. Davidová může potvrdit vzestupnou výsledkovou tendenci

Po volném dni se bude v Novém Městě na Moravě opět bojovat o medaile. Druhý týden mistrovství světa v biatlonu začnou ženy úterním vytrvalostním závodem na patnáct kilometrů, na jehož startu bude Markéta Davidová, Tereza Voborníková, Jessica Jislová a Lucie Charvátová.

Individuální závod otevře Švýcarka Amy Basergaová, 30 sekund za ní odstartuje Elvíra Oebergová v modrém trikotu pro nejlepší biatlonistku Světového poháru do 25 let. Jako třetí vstoupí do startovní brány Davidová. Mezi prvními deseti závodnicemi na trati bude i držitelka žlutého trikotu Ingrid Landmark Tandrevoldová s číslem sedm nebo Lisa Vittozziová s číslem deset.

Jako dvanáctá odstartuje obhájkyně titulu z mistrovství světa z roku 2023 Hanna Oebergová. Julia Simonová, jež získala zlato ve všech třech předchozích disciplínách v Novém Městě na Moravě, ponese číslo šestnáct.

Druhou Češkou na startu bude Voborníková, v 17:31:30 rozjede vytrvalostní závod jako 43. v pořadí. Jislová vyrazí na patnáctikilometrovou trať o devět minut později s číslem 61. Téměř na konci startovního pole se nachází Charvátová, která do individuálu vstoupí jako 88. v pořadí v 17.54.

Nejlepší dosavadní český výsledek na mistrovství světa zajela Davidová v nedělním stíhacím závodě, kde obsadila deváté místo se dvěma chybami na střelnici. Svou pozici ze sprintu vylepšila o osm příček. Ve stíhačce se dařilo také Voborníkové, která obsadila třinácté místo a na střelnici se mýlila pouze jednou. Oproti 32. pozici ve sprintu se jednalo o zlepšení o devatenáct míst.