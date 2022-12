Biatlonistce Davidové se ve sprintu nedařilo, po chybě na střelnici dokončila závod na 16. místě

České biatlonistky se ve sprintu Světového poháru v Annecy do první desítky neprosadily, nejlepší byla šestnáctá Markéta Davidová. Pětadvacetiletá závodnice udělala na střelnici jednu chybu vestoje a nenavázala po týdnu na druhé místo z Hochfilzenu. Pro první individuální vítězství v kariéře si dojela Švédka Anna Magnussonová před krajankou Linn Perssonovou. Třetí byla Němka Denise Herrmannová-Wicková. Annecy (Francie) 15:56 16. 12. 2022 (Aktualizováno: 16:46 16. 12. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Markéta Davidová | Foto: Jaroslav Svoboda | Zdroj: Český biatlon

Davidová ztratila na Magnussonovou 51 sekund a měla 19. běžecký čas. Bodovala také na střelnici bezchybná Jessica Jislová, která skončila šestadvacátá. Lucie Charvátová byla po čtyřech chybách 67., Eliška Václavíková obsadila 78. místo.

Cíl je být nejlepší na světě. Jestli se tam dostaneme, uvidíme, říká trenér střelby biatlonistů Emmons Číst článek

„Běžecky to dnes nebylo úplně ono, vůbec jsem se na trati necítila už od začátku. Bylo to bolavé. Zkusím s tím do zítřka něco udělat, ale nevím, jestli zvládnu zázraky. Dnes to bylo běžecky hrozně těžké,“ řekla po závodě aktuálně nejlepší česká biatlonistka Radiožurnálu.

Trestné kolo

Davidová vyrazila do závodu s číslem 33. První položku odstřílela bez chyby za 24 sekund. Při další střelbě vestoje jí ale „nespadla“ těsná druhá rána a musela na trestné kolo.

Od první desítky ji dělilo téměř patnáct sekund. V pořadí Světového poháru klesla biatlonistka z Janova nad Nisou z pátého na sedmé místo.

Sedmadvacetiletá Magnussonová zvítězila díky stoprocentní střelbě a čtvrtému nejrychlejšímu běhu. O nečekaný výsledek se postarala také domácí Francouzka Sophie Chauveauová, která do poslední chvíle atakovala stupně vítězů a skončila čtvrtá.

Program v Annecy bude pokračovat v sobotu stíhacími závody mužů a žen.

SP v biatlonu v Annecy (Francie):

Ženy - sprint (7,5 km): 1. Magnussonová 21:04,7 (0 tr. okruhů), 2. Perssonová (obě Švéd.) -12,8 (1), 3. Herrmannová-Wicková (Něm.) -15,2 (1), 4. Chauveauová -19,9 (0), 5. Ederová (Fin.) -21,3 (1), 6. Vittozziová (It.) -31,8 (0), ...16. Davidová -51,5 (1), 26. Jislová -1:02,7 (0), 67. Charvátová -2:31,8 (4), 78. Václavíková (všechny ČR) -3:17,6 (2).

Průběžné pořadí SP (po 6 z 21 závodů): 1. Simonová (Fr.) 336, 2. Herrmannová-Wicková 300, 3. Vittozziová 282, 4. Tandrevoldová (Nor.) 268, 5. Perssonová 264, 6. E. Öbergová 255, ...7. Davidová 251, 44. Jislová 27, 52. Voborníková 12, 61. Václavíková 2.