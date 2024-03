Voborníková si v Holmenkollenu dojela pro životní výsledek, vytrvalostní závod dokončila jako pátá

Biatlonistka Tereza Voborníková byla pátá ve vytrvalostním závodu v Oslu a zajela si životní maximum ve Světovém poháru. V prvním závodu po mistrovství světa v Novém Městě na Moravě se mezi nejlepší prosadily i desátá Markéta Davidová a jedenáctá Jessica Jislová. V závodu odloženém ze čtvrtka nezastřílela ani jedna z 84 biatlonistek bezchybně. Holmenkollen 14:51 1. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Biatlonistka Tereza Voborníková během závodu smíšených dvojic ve švédském Östersundu | Foto: Petr Slavík | Zdroj: Český biatlon

Ženy měly původně jet už ve čtvrtek, ale kvůli počasí byl závod odložen na pátek. Vzhledem ke špatné viditelnosti museli organizátoři ještě v pátek o půl hodiny posunout start, ale nakonec se závod uskutečnil.

Voborníková udělala na střelnici jednu chybu ve třetí střelecké položce v leže a byla šestá s odstupem 1:08,6 minuty za Tandrevoldovou. O jedno místo vylepšila nejlepší kariérní výsledek, jehož dosáhla loni v březnu také na Holmenkollenu, ale ve sprintu.

„Jsem za to strašně ráda. Letos se mi žádný individuál nepovedl, takže jsem si dneska řekla, že se s tím nebudu crcat, nebudu nic vyměřovat a že to dopadne, jak to dopadne. Jsem hrozně ráda, že se to na střelnici sešlo. Trať mi tady svědčí, bylo to trošku ledovaté, z čehož já bývám trošku nešťastná, ale jinak jsme dnes měli moc dobré lyže,“ řekla Voborníková České televizi.

Mistryni světa z roku 2021 Davidovou připravily o lepší výsledek tři trestné minuty, Jislová chybovala stejně jako Voborníková jednou. Lucie Charvátová skončila se čtyřmi minutými terči na 45. pozici.

Vedoucí žena SP Tandrevoldová vyhrála s jednou chybou o 28,8 sekundy před Švédkou Elvirou Öbergovou a vynahradila si zklamání z Nového Města, kde vyšla v individuálních závodech medailově naprázdno. Třetí byla jiná Norka Ida Lienová.

Muži mají na program závod od 15.45.