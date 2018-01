Blíží se to tomu, co bychom chtěli předvádět, říká po devátém místě biatlonista Krčmář

Fanoušky v německém Oberhofu vytrvalý déšť otravoval, české biatlonisty ale jako by probral. V Durynském lese si tři z nich zajeli nejlepší výsledek sezóny a konečně se alespoň jeden z nich probojoval do elitní desítky - Michal Krčmář skončil ve sprintu devátý. Závodníky vyzpovídal Radiožurnál. Oberhof 9:45 6. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Biatlonista Michal Krčmář. | Foto: (C) Český biatlon Petr Slavík

Až na tiskovou konferenci pro medailisty to čeští muži na rozdíl od Veroniky Vítkové nedotáhli, k tomu ještě měli daleko, ale přesto si můžou trochu oddychnout. Po špatném prosinci, kdy bylo jejich maximem dvaadvacáté místo, se svěřenci Ondřeje Rybáře pořádně zlepšili.

„Beru to jako závod, který jsme potřebovali, protože jsme rozhodně nebyli nadšení z toho, jak se nám dařilo v prvních třech kolech Světového poháru,“ ulevilo se Ondřeji Rybářovi.

„Myslím si, že je tam rozhodně zlepšení proti první části sezony. Blíží se to tomu, co bychom chtěli předvádět,“ přidal se Michal Krčmář.

Ale stoprocentně spokojený po devátém místě Michal Krčmář nakonec nebyl.

„Všechny dobré výsledky, kterých jsem dosáhl, šly vždycky přes nulu při střelbě. Teď tam byla stojka, kterou jsem bohužel nezvládl. Měl jsem dobré podmínky, ale nedokázal jsem je využít,“ litoval Krčmář.

Stejně jako on minul jeden terč a stejně jako on nebyl úplně spokojený jedenáctý Ondřej Moravec.

„Za to bych si namlátil. Byla to rána daleko vpravo, spousta času proležená, to mě bude hodně mrzet. S tím nejsem moc spokojený, ale po té pauze to vypadá, že už je to zase o něco lepší,“ říkal Ondřej Moravec.

Totéž platí i pro největší překvapení českého týmu, i když vám tohle označení k úřadujícímu bronzovému olympijskému medailistovi nemusí sedět. Jenže Jaroslav Soukup se v posledních sezónách spíš trápí a v té letošní byl dosud nejvýše na 68. místě.

Slova povzbuzujícího trenéra Ondřeje Rybáře, že Soukup skončí v druhé desítce, se sice nevyplnila, ale i 25. příčka Soukupa potěšila a namotivovala ho dál se prát o olympijskou účast.

„Ano, jde mi o olympiádu. Budu se snažit makat, abych se tam dostal a zase něco předvedl,“ neskrýval olympijské ambice Jaroslav Soukup.

Podobné přání mají i ostatní členové týmu, jehož forma by po slabém vstupu do sezóny a slibném vstupu do nového roku měla být nejlepší na únorových olympijských hrách.

„Samozřejmě je cíl všech, aby to vygradovalo na olympijských hrách. Pokud je někdo schopen dostat se do první desítky, tak může myslet na to, že jede na olympiádu bojovat o medaile. Proto jsem rád, že tady dvě holky byly do první desítky a že jsou tu i Krčmář s Moravcem, kteří tu desítku atakovali nebo v ní i byli. Takže se ukázalo, že ty závodníky, kteří na olympiádě můžou být, máme,“ říká kouč českých biatlonistů Ondřej Rybář.