Po naší jízdě sníh zasypal zatáčku, líčí bobista Dvořák. V Königssee jsou ohroženy i zbylé závody

Čeští bobisté zažívají jednu z nejlepších sezon v historii, ale není jisté, jestli se o víkendu do ledového koryta v Königssee dostanou. Sněhová kalamita na jihovýchodě Bavorska už stála za zrušením mistrovství Evropy ve skeletonu a o medaile nebudou možná závodit ani bobisté. Königssee 17:16 11. ledna 2019

Dráha v Königssee je ohrožena padajícím sněhem | Foto: Jakub Marek, Viesturs Lacis | Zdroj: IBSF

„Dráha je postavená v údolí ve skále. Nahoře ne skále a na stromech je riziko lavin a je to opravdu hodně nebezpečné, řekli to i lidé z německého ministerstva. Celý pátek se bude dráha připravovat aspoň pro boby, ale tím pádem zrušili mistrovství skeletonu,“ řekl Radiožurnálu pilot českých bobů Dominik Dvořák.

Takže nešlo o rozhodnutí bobové federace ale od úřadů?

Je to tak. Zrovna včera jsme jeli tréninkovou jízdu, druhá se zrušila kvůli bezpečnosti. Když jsme odjížděli z dráhy, ze stromu se sesypala lavina. Na stromech je hodně velká hromada sněhu. Padalo to přímo na jednu ze zatáček, celou ji to zasypalo, sami jsme byli překvapení.

Venku po pěti dnech svítí sluníčko a přestalo sněžit. Najednou se nejede, přitom poslední dny se trénovalo.

Je to paradox. Celý týden padalo fakt hodně, měli jsme problém vyjet do baráku na dráhu. A najednou je tu slunce.

Zažil jste to tu někdy? Byl vyhlášen i stav přírodní katastrofy.

Přiznám se, že za tu doby, co jezdím boby, jsem to tady fakt nezažil. A přitom sem jezdíme každý rok.

Myslíte si, že to místní hasiči ve spolupráci s armádou zvládnou, aby se o víkendu jelo?

Doufám, že to klapne a stihnou to. Po asi pěti nebo šesti dnech nesněží, to by pro nás mohlo být pozitivní.

Zasněžené Königssee | Foto: Jakub Marek