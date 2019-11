Další zimní sezonu před sebou mají i čeští bobisté. Posádka čtyřbobu ve složení Dominik Dvořák, Jakub Nosek, Dominik Suchý Jan Šindelář se před ní cítí rychlejší, silnější a také těžší než dřív. Bobisté totiž v přípravě nabírali potřebné kilogramy do váhového limitu, aby bob při závodech nemuseli doplňovat závažím. A to se české čtveřici povedlo. Praha 13:31 30. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český čtyřbob. | Foto: Viesturs Lacis | IBSF | Zdroj: facebook IBSF

„Když jsme my jako posádka mladší, tak musíme dovažovat ten bob, protože rozhodující jsou starty. Takže když my jsme lehčí a máme těžší bob, tak je pro nás obtížnější to roztlačit. Na druhou stranu když je váha v nás, v našich svalech, tak potom můžeme odlehčit bob a máme to na startu lehčí,“ vysvětluje pilot Dominik Dvořák, jaké výhody bude mít posádka elitního českého čtyřbobu z toho, že před sezonou přibrala.

‚Můžeme odlehčit bob a máme to na startu lehčí.' Bobisté před novou sezonou nabírali váhu

Každý z čtveřice průměrně nabral na váze dva až tři kilogramy, což podle Dvořáka zas tak velký problém v předsezonní přípravě nebyl.

„Nebylo to tak těžké, protože ten trénink tomu byl přizpůsobený - trénink v posilovně, rychlost, dynamika, atletický trénink. Když k tomu člověk drží stravu tak, aby nabíral, tak to jde docela jednoduše,“ říká Dvořák.

Jenže zatímco v přípravě museli bobisté váhu nabírat, tak v sezoně budou mít možná paradoxně opačný problém. V náročném závodním programu totiž budou postupně hubnout, aniž by sami chtěli.

„Ze zkušenosti víme, že v sezoně kila lehce ztrácíme, protože závody jdou rychle za sebou, během sedmi dní máme nějakých pět dní ježdění. Už není takový čas na trénink, takže tak dvě kila člověk shodí. Myslím, že na konci sezony budeme úplně v pohodě pod limitem,“ vysvětluje brzdař Jan Šindelář.

To ale momentálně rozhodně neplatí, a tak si čtveřice Dvořák, Suchý, Nosek a Šindelář může užívat všechny výhody, které díky vyšší váze má.

„Narostli jsme, máme víc svalů a z testů vylezlo, že jsme silnější a rychlejší, takže snad to pomůže do sezony,“ říká Dvořák.

Vrcholem letošní sezony bude pro český čtyřbob únorové mistrovství světa, které se uskuteční v německém Altenbergu nedaleko českých hranic.