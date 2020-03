Úspěšní čeští bobisté dostanou nový trenažér. ‚Hodně nám pomůže,‘ těší Šindeláře

V areálu Olympu v pražské Stromovce bude trenažér na starty bobistů. Svými výkony si ho po dohodě s Olympem zasloužil český čtyřbob Dvořák, Suchý, Šindelář a Nosek, který byl na nedávném mistrovství světa šestý. To byl nejlepší výsledek ze států, které nemají vlastní dráhu - česká čtveřice jezdí trénovat starty do severních Čech. Praha 17:23 10. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český čtyřbob v závodech SP útočí na stupně vítězů | Foto: Viesturs Lacis | IBSF | Zdroj: facebook IBSF

„Je to benefit, který nám pomůže. Máme trenažér v Liberci, ale ten už dosluhuje, takže tenhle v Praze nám hodně pomůže,“ těší se brzdař Jan Šindelář na mechanismus, který by měl vyrůst v areálu Olympu v pražské Stromovce.

„Zjednodušeně je to bob s kolečky. Je to vyprofilovaná dráha, to znamená, že se jede deset patnáct metrů po rovině, pak se to začne svažovat dolů a pak zase zpátky nahoru, abychom zastavili. Dohromady to má nějakých šedesát metrů z kopce, ve kterých trénujeme počáteční odtrh,“ vysvětluje pilot Dominik Dvořák, který se svým týmem má jedny z nejlepších startů ze všech, ale na stupně vítězů to ještě nestačí.

V Česku není žádná dráha, tak jezdí trénovat do Německa. A jako jediná česká posádka se snaží probít mezi velmocemi, které mají na trénink mnohem lepší podmínky.

„Už nechci brečet. Dřív bývalo, že jsme brečeli že nemáme materiál, peníze a tak dále. To už teď není. Máme vysokou úroveň, ale jde nám o to, abychom měli úplný top materiál. Právě třeba Němci mají deset posádek, které můžou testovat materiál, a mají desetinásobné možnosti než my,“ říká Dvořák.

Právě proto se teď Dvořák do Německa ještě vrátí, bude po sezoně zkoumat nové technologie a techniku jízdy, aby byl ještě rychlejší. I přestože zná dráhy nazpaměť, chová se bob v korytu při drobných změnách jinak.

„Dráhy jsou roky stejné, ale mění se boby, na kterých se jezdí. Mění se i technika jízdy, protože vždycky někdo přijde s lepším průjezdem zatáčky a všichni na to koukají a chtějí to tak udělat,“ vysvětluje Jan Šindelář, co dělá český čtyřbob proto, aby byl v příští sezoně ještě rychlejší.