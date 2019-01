Český čtyřbob přišel ve Svatém Mořici kvůli diskvalifikaci o 9. místo, nevyhovoval přední nůž

Počtvrté v sezoně na čtyřbobech vyhrál olympijský vítěz Němec Francesco Friedrich, který si připsal rekordní desátý triumf v sezoně. Dominanci Němců potvrdil druhým místem mistr Evropy Johannes Lochner, třetí skončil lotyšský bob Oskarse Kibermanise.

Úspěšný víkend českých bobistů. Dvořákův čtyřbob zaznamenal pátým místem nejlepší výsledek sezony Číst článek

Češi, který se v této sezoně s novým čtyřbobem mimořádně daří, museli na technickou kontrolu. „Podali si nás se vším všudy,“ řekl pilot Dvořák. Nový čtyřbob měřením „prošel“, ale nevyhovovaly nože. „Tak o setinu milimetru. Kudla vpředu je moc placatá, plochá. Měli jsme si to pohlídat,“ uvedl Dvořák.

Bobisté mají čtrnáct dnů na to, aby materiál vyladili na pokračování Světového poháru v Lake Placid. "Musíme upravit šířku nože, aby to bylo, jak to má být," řekl Dvořák cestou do Berchtesgadenu, kde boby zabalí a pošlou do USA.

Před mistrovstvím světa se pojede ještě SP v kanadském Calgary. Šampionát, na kterém chtějí Češi mezi deset nejlepších, hostí Whistler v březnu.

SP v jízdě na bobech ve Svatém Mořici:

Čtyřboby: 1. Německo I (Friedrich, Grothkopp, Schüller, Margis) 2:10,48 (1:05,46+1:05,02), 2. Německo II (Lochner, Bauer, Rademacher, Rasp) -0,51 (1:05,59+1:05,40), 3. Lotyšsko I (Kibermanis, Miknis, Vilkaste, Strenga) -0,53 (1:05,82+1:05,19), ...ČR (Dvořák, Suchý, Šindelář, Nosek) diskvalifikována.

Průběžné pořadí SP (po 6 závodech): 1. Friedrich 1310, 2. Lochner 1237, 3. Kibermanis 1214, ...8. Dvořák 816.