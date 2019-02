Bobisté bojují v Calgary s časovým posunem. ‚Chceme se vrátit na přední pozice,‘ říká Dvořák

Čeští bobisté se v letošní sezóně probojovali do absolutní světové špičky. Ve dvojbobu i čtyřbobu obsazovali ve Světovém poháru místa v první desítce. Jenže ve chvíli, kdy se přestěhoval seriál do zámoří, trochu ustoupili z výsluní. Na vině je neznalost zámořských drah. Calgary 18:38 23. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bobisté Dominik Dvořák a Jakub Nosek | Zdroj: Arnd Wiegmann

V sobotu večer čeká bobistu Dominika Dvořáka další start, tentokrát v Calgary a na trénink měl přitom ještě méně času, než minulý týden v Lake Placid.

Bobisté mají nový bob a vyhlíží mistrovství Evropy. Už se není na co vymlouvat, říká jejich šéf Číst článek

„V Lake Placid jsem měl celkově před závodem čtrnáct jízd. Tady jen šest. O to je to trochu náročnější. Potřebuji se během těch šesti jízd naučit úplně novou dráhu, nastavit bob, vybrat správné kudly, aby se kluci naučili, jak daleko běžet na startu. Těch šest jízd je tedy opravdu málo. Ta dráha je ale lehčí a je krátká. To by nám teoreticky mohlo vyhovovat a mohl by rozhodovat start. Je tu jen čtrnáct zatáček,“ popisoval Radiožurnálu před sobotním tréninkem.

Z jeho hlasu byla znát únava, stále si ani po týdnu totiž nemůže zvyknout na časový posun. „Ty tréninky tady v Calgary máme od devíti od rána. Vstáváme tudíž už před sedmou. Ten čas je navíc hodně posunutý. Oproti Lake Placid byl posun ještě o další dvě hodiny.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Bobista Dominik Dvořák

Možná i proto tam dovezl Dominik Dvořák dvojbob do cíle až v 17. nejrychlejším čase a čtyřbob jen o dvě místa lépe. Navíc nevyšla ani taktika s nasazením nožů, které si Češi půjčili od německého týmu

„To nebyla ta nejlepší volba. Úplně se nám to neosvědčilo. Vracíme se zpátky na vlastní nože a uvidíme, jak to pojede. Chceme tady udělat nějaký lepší výsledek. V Lake Placid byla těžká dráha a úplně nám to tam nevyšlo. Chceme se teď vrátit na pozice, které jsme předváděli po zbytek sezony,“ slibuje Dvořák před posledním závodem Světového poháru.

Do ledového koryta v Calgary vyrazí český dvojbob v půl desáté večer a bude hájit čtvrté místo v celkovém pořadí seriálu.