Bobisté mají nový bob a vyhlíží mistrovství Evropy. Už se není na co vymlouvat, říká jejich šéf

„Můžu si říct, že tohle je jeden ze čtyř nejlepších bobů na světě. Není se na co vymlouvat. Teď se těšíme na ty výsledky, které budeme muset zajíždět,“ říká pro Radiožurnál prezident Českého svazu bobistů a skeletonistů Martin Bohman.

Změnu si pochvaluje také pilot Dominik Dvořák. „Z mé pozice pilota je docela náročné se s tím sžít poté, co jsme měli ty staré boby. Ten bob se chová trošku jinak. Myslím, že to bude ještě delší proces, než pilotování a posez posádky vychytáme. Věřím, že pak to bude dobré,“ hodnotí změny Dvořák.

Zlepšení ale bylo patrné už v polovině prosince v německém Winterbergu. Tam česká posádka ve složení Dvořák, Kopřiva, Šindelář, Nosek poprvé naskočila do závodu v novém bobu a skončila osmá. Český tým ještě minulou sezonu přitom jezdil okolo 20. místa, tedy na hraně postupu do druhého kola.

„Věděl jsem, že fyzicky jsme na tom dobře. Pilotuji teprve čtyři roky, což oproti ostatním pilotům není tolik. Takže i v pilotování jsou nějaké rezervy. Na druhou stranu ten bob bylo to, co nás nejvíce brzdilo,“ myslí si Dominik Dvořák, podle kterého mají reprezentanti stále na čem pracovat.

Kromě skákání do bobu, které se posádka podle svého pilota učila hodně dlouho, je potřeba vyladit nejrůznější detaily. „Podobně jako když si člověk koupí nové auto, musí si nastavit sedačku, musí si nastavit zrcátka… Je to jednoduše řečeno, ale je to to samé. V bobu je to delší proces, protože jízda trvá minutu a jede se hodně rychle a těch jízd zase nemáme tolik,“ říká Dvořák.

Bobisté budou svůj stroj ladit především k blížícímu se evropskému šampionátu, který začíná v německém Königsee 11. ledna.