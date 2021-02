Čeští bobisté chtějí potvrdit na mistrovství světa úspěšnou sezonu, do karet jim hraje znalost dráhy

Jen několik kilometrů za českými hranicemi začalo v pátek dopoledne ženským závodem mistrovství světa bobistů. Už v sobotu se na německé straně Krušných hor představí i ambiciózní česká posádka. Dvojbob pilotovaný Dominikem Dvořákem skončil letos v celkovém pořadí Světového poháru třetí. Altenberg 18:00 5. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český dvojbob ve složení Dominik Dvořák - Jakub Nosek | Foto: EPA-EFE | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Čtyřbob na sebe těsně před šampionátem pro změnu upozornil kuriózním startem. Poslední závod Světového poháru v Innsbrucku zpestřilo divoké nasedání české čtveřice, když se Janu Šindelářovi zachytila noha za roztlačovací madlo.

„Trošku tam zajel zadkem do bobu a nevěděl jak. Rovnali jsme se asi do čtvrté zatáčky, seděl jsem mu na levé noze. Byla to pro nás trochu sranda, ale zvládli jsme to v pohodě. Občas se něco takového na startu stane,“ řekl Radiožurnálu s nadhledem brzdař Dominik Suchý.

V následující jízdě už česká čtveřice zvládla start hladce, ale i tak z toho byl nejhorší výsledek v sezoně – 17. místo. Češi věří, že v německém Altenbergu budou mnohem výš.

„Je jasné, že na první pozice budu útočit klasicky Němci. Pak tam bude celá světová špička - Lotyši, Kanaďani, Rakušané. Za nimi se budeme prát my,“ vyjmenoval největší soupeře pilot Dominik Dvořák, kterému se tuto zimu dařilo hlavně na dvojbobu, když v celkovém pořadí Světového poháru skončili Češi na třetím místě.

Právě touto disciplínou vstoupí dvojice Dvořák, Nosek v sobotu dopoledne do šampionátu v ledovém korytě, které je zhruba půl hodiny jízdy autem z Teplic.

„Je to jedna z nejtěžších drah na světě. Máme tady naježděno celkem dost, takže už si z toho neděláme těžkou hlavu. Pro nás to bude určitě výhoda,“ potvrdil Jakub Nosek, že dráha v Altenbergu je pro český tým rozhodně bližší než v americkém Lake Placid, kde měl být šampionát původně.

„Samozřejmě jsme vděční, že vůbec nějaké mistrovství světa je. Některé sporty třeba ani nemají sezonu,“ doplnil před soubojem o světové medaile v Krušných horách další z českých reprezentantů Jan Šindelář.