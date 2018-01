'Bohužel jsem na to dneska neměl.' Ondřej Moravec nepovažuje 14. místo za špatný výsledek

Biatlonisté mají za sebou poslední Světový pohár před olympijskými hrami. Pravda, čeští reprezentanti se na ně mohli naladit i lepšími výsledky, Ondřej Moravec ale ze 14. místa ve vytrvalostním závodě smutný rozhodně být nemusí. Navíc už několikrát v kariéře potvrdil, že přípravy na nejdůležitější akce sezony zvládá dokonale. Anterselva / Itálie 19:43 21. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ondřeji Moravec v cíli závodu s hromadným startem | Foto: (C) Český biatlon Petr Slavík

Ondřeji je z toho dnes 14. místo. Jak hodnotný je pro vás tento výsledek?

14. místo, si myslím, není špatný. Desítku jsem měl po střelbě pět sekund, ale dneska jsem na to, bohužel, už neměl. Už toho mám plný brejle a potřebuju si odpočinout, nabrat nějaké síly. Ty mně dneska rozhodně chyběly. Prakticky od začátku jsem tam byl jak na gumě.

Olympijské hry se blíží. Ukázal vám něco poslední díl Světového poháru právě před vrcholnou akcí sezóny?

Řekl bych, že je to rozhodně lepší než loni a to, co jsem z toho pak vykřesal, si myslím, že bylo hodně dobrý.

Tak to je příslib skvělých výsledků, protože vy jste známý tím, že se právě na vrcholné akce dokážete připravit skvěle.

Rozhodně se toho nebojím. Myslím si, že jsem zažil daleko horší roky. I přípravy jsem zažil strašný, třeba před Soči. To kdybych vám popsal, co tam se dělo. To v podstatě bylo úplně příšerný. Přijel jsem tam a bylo to o 720 stupňů lepší. Takže se může stát cokoliv. Uvidíme za dvacet dní.

Závěrečná příprava vás čeká vůbec poprvé v kazašském Almaty, tak proč právě tam a není to taková velká neznámá?

Já se toho nebojím. Myslím si, že je to dobré kvůli časovému posunu. To byl důvod, proč do toho jdeme.