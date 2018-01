Boj s favoritem i vlastním výkonem. Skokana Kožíška čeká na Turné čtyř můstků favorit Stoch

Nikomu v Bischofshofenu neuniklo, že se českým skokanům nedaří. Koudelka opustil Turné už v Innsbrucku a poprvé jde do prvního kola závodu jediný Čech - Čestmír Kožíšek. Jeho soupeř v KO systému bude Kamil Stoch, vítěz všech tří dosavadních závodů Turné.

„Zatím dominuje. Já mu to přeju a doufám, že zopakuje to, co zatím dokázal jen jeden člověk. Věřím, že to zvládne,“ svěřil se Kožíšek Radiožurnálu.

Jenže to ještě Kožíšek nevěděl, že bude skákat právě proti Stochovi, který může vyrovnat Svena Hannawalda. Ten jako jediný v roce 2002 vyhrál všechny závody Turné čtyř můstků. Teď je možná čas pro podle Kožíška pohodového Stocha.

„Je to v pohodě kluk, občas jsme si něco zahráli. Já se teď vrátil, takže se vidíme po dlouhé době, ale Poláci jsou prostě pohodový tým,“ popisoval český skokan.

Klid v polském týmu a zejména u Stocha dokládají i slova samotného vedoucího muže Turné. Pokud Češi přemýšlejí, jak se zlepšit, Stoch tráví večery tady v Rakousku bez zásadních změn.

​„Čtu knížky, někdy si pustím film, muziku, nebo si zahrajeme karty. Nebo si voláme se ženou. Nic extra. Asi to, co vy. Normální věci," popisoval Kamil Stoch.