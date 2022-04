Chtěl být jako Jágr, nakonec se obešel bez hokejky. Březina to dotáhl až k evropskému bronzu

Po triumfu českých hokejistů na olympijských hrách v Naganu chtěl začít hrát hokej. Brusle skutečně obul, s hokejkou to ale vydržel jen v přípravce. Nakonec ho zlákalo krasobruslení a v roce 2013 získal bronz na mistrovství Evropy. Michal Březina byl nejúspěšnějším českým krasobruslařem posledních let, po této sezoně ale ukončil kariéru. Praha 13:00 2. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Březina | Zdroj: Reuters

Michal Březina chtěl být původně hokejistou. Jeho otec Rudolf, sám krasobruslař, s tím souhlasil, ale s jednou podmínkou. „Chceš hrát hokej, tak tě ale naučím bruslit, půjdeš do kurzu. A tak se mu to zalíbilo, až u toho zůstal,“ prozradil Rudolf Březina v nedávném rozhovoru pro Radiožurnál. A jeho syn to potvrdil v lednovém rozhovoru pro Radiožurnál Sport.

„Když byla olympiáda v Naganu, tak jsem sledoval naše hokejisty v televizi. Po vítězství jsem prý prohlásil, že chci být jako Jarda Jágr. Tak mě přihlásili do kurzu a tam mě vybrali do talentované mládeže.“

Na juniorském mistrovství světa v roce 2009 získal Březina stříbro a postaral se o první českou nebo československou medaili po 31 letech. Na MS dospělých o dva roky později skočil ve volné jízdě jako první Čech dva různé čtverné skoky a obsadil čtvrté místo, což je jeho maximum ze světových šampionátů. První a jedinou medaili z velké akce vybojoval na mistrovství Evropy v Záhřebu v roce 2013.

Od roku 2016 patřil do tréninkové skupiny Rafaela Arutjunjana, proto se přestěhoval do Kalifornie. Kariéru chtěl Březina ukončit už po olympijských hrách 2018 v Jižní Koreji, kde skončil až na 16. místě.

„Už od olympiády v Koreji jsem to jel z roku na rok. Ale věděl jsem, že jestli to dojde až do další olympiády, tak po ní skončím,“ řekl Březina.

Jeho posledním závodem byly hry v Pekingu, kde ale nepostoupil do volných jízd. I tak si ale poslední olympiádu bude pamatovat do konce života, spolu s hokejistkou Alenou Mills totiž nesl českou vlajku při slavnostním zahájení.

„Je to obrovská čest, oběma nám to asi dojde až v momentu, kdy tu vlajku poneseme. Na olympiádě reprezentuji nejen sebe, ale celý náš tým, naši zemi. Pro mě je to velká hrdost,“ popisoval.

Po olympiádě v Pekingu ještě zvažoval start na MS v Montpellieru, kvůli ztrátě motivace nakonec ale skončil úplně. V Kalifornii, kde žije se svou americkou manželkou Danielle a dvouletou dceru Nayu Rose, přešel Březina do role kouče a pomáhá v týmu trenéra Arutjunjana s přípravou mladých krasobruslařů.