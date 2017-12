Fourcade ovládl posledních šest ročníků Světového poháru biatlonistů. Bude tak suverénní i letos?

Na tohle nebyl Francouz Martin Fourcade z minulé sezóny zvyklý. Až třetí místo? Loni vyhrál devět z prvních deseti závodů, teď má na kontě ze šesti pokusů jediné vítězství.

Johannes Bö udolal Fourcada na poslední střelbě a vyhrál stíhačku. Nejlepší z Čechů byl Krčmář Číst článek

A už několikrát musel uznat, že o prvenství nebojoval, protože byl soupeř o hodně lepší. Hned čtyřikrát ho pokořili Norové. „Norové jsou letos hodně silní a myslím si, že ho sakra potrápí,“ předpovídá pro Radiožurnál český kouč Ondřej Rybář.

„Doufám, že to tak bude, ale myslím, že Martin v to nedoufá,“ usmívá se Johannes Boe, který sice vyhrál tři letošní závody, ale průběžnému pořadí stejně vévodí jeho francouzský rival, protože ve všech individuálních startech získal aspoň nějakou medaili.

Stíhací závod žen vyhrála Slovenka Kuzminová, mezi Češkami byla nejlepší Vítková na jedenáctém místě Číst článek

„Doufám, že to bude s Johannesem pořádný souboj. Bylo by to dobré pro biatlon i pro mě. Ale ještě nevíme, jestli někdo z nás nevynechá nějaké závody kvůli přípravě na olympiádu. A taky je to biatlon, stačí trocha smůly nebo nemoc a křišťálový glóbus může být pryč,“ říká Martin Fourcade.

Jeho začínající bitva o další celkové vítězství ve SP je o to pikantnější, že Nory od loňska vede jeho dlouhodobý trenér Siegfried Mazet, jehož přestup nejlepší biatlonista současnosti stále nevydýchal.