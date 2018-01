Budu jezdit do sedmdesáti, plánuje Ledecká. V Rogle ji proháněla 44letá soupeřka

„Claudia je v tomhle výjimečná. Má spoustu zkušeností a je to výborná závodnice. Klobouk dolů před ní,“ říká Radiožurnálu ke 44leté legendě její 22letá pokořitelka.

V sobotu spolu svedly velkou bitvu o vítězství, ale když Rakušanka Claudia Rieglerová v listopadu 1994 startovala ve vůbec prvním snowboardovém Světovém poháru historie, Ester Ledecká ještě nebyla na světě.

„Nepřemýšlím o tom, kolik je mým soupeřkám let. Cítím se dobře, fit a silná, takže se věkem nezabývám. Stále se něčemu učím, stále se snažím zlepšovat své jízdy i psychiku. Já prostě miluju být snowboardistkou se vším, co k tomu patří,“ svěřila se Rieglerová.

Pokud jde o úspěchy, Ester Ledecká už Rakušanku předehnala, ostatně to leckoho se dvěma tituly mistryně světa a dvěma celkovými triumfy ve Světovém poháru, ale ráda by ji trumfla i ve sportovní dlouhověkosti. „Myslím si, že budu jezdit tak do sedmdesáti,“ plánuje.

Dobře, jezdit, ale závodit? „U mě by nefungovalo, abych si jen tak jezdila. Myslím, že budu závodit asi až do smrti. A doufám, že to bude za hodně hodně dlouho,“ věří Ester Ledecká.

Mnohem blíž má hvězda projektu Radiožurnálu Olympijský rok další paralelní obří slalom Světového poháru, ve kterém bude chtít potvrdit svou neporazitelnost v této olympijské sezoně.