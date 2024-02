Byl to masakr, ale kromě jedné položky to šlo, pochvalovala si Davidová smíšenou štafetu dvojic

„Atmosféra je super. Můžeme si to teď užít i víc, než při tom závodě,“ říkal pro Radiožurnál Sport o úvodu závodu v bezprostřední blízkosti střelnice biatlonista Tomáš Mikyska.

„Já souhlasím. Je to úplně jiná perspektiva a užívám si to. Je super nebýt jenom ve svojí bublině, ale užít si to i v roli fanouška,“ přitakala mu Tereza Voborníková. Oba vše podstatné sledovali tentokrát v roli diváků. Na vlastní oči pak viděli chybu Jonáše Marečka v úvodním okruhu při střelbě vestoje.

23letý rodák přímo z Nového Města na Moravě tak musel na zkrácené 75metrové trestné kolo a Markétě Davidové předával až jako 22. Po dalších vydařenějších kolech a velké stíhací jízdě nakonec projela česká štafeta cílem na 10. pozici.



Úleva Davidové

„Podle mě to bylo fajn. Ta štafeta kromě jedné položky nebyla špatná. Tohle je masakr, někde zaváháte a to pole vám ujede. Je to prostě hrozně rychlá štafeta,“ hodnotila Markéta Davidová a připojila i pocity po svém pátém startu na domácím světovém šampionátu.

„Byl to obrovský zážitek a zkušenost. Tuhle štafetu jsem jela vlastně jenom jednou. Nebylo to tak hrozné, jak jsem si myslela,“ dodala s úsměvem Davidová.