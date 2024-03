Často jsem šel za svůj limit. Sezona byla ale povedená, hodnotí skokan na lyžích Koudelka

Ve čtyřiatřiceti letech je Roman Koudelka dlouhá léta českou jedničkou mezi skokany na lyžích. Jako jediný z nich dokázal v uplynulé sezoně bodovat ve Světovém poháru. Teď si doma v Lomnici nad Popelkou užívá zaslouženého volna. V rozhovoru pro Radiožurnál Sport prozradil, že se těší na odpočinek, ale i na nadcházející sezonu, ve které se hodlá i v přípravném procesu hecovat se svým trenérským štábem. Rozhovor Praha 16:36 31. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Roman Koudelka | Zdroj: Profimedia

Romane, jak se těšíte na období, kdy můžete odložit lyže a věnovat se třeba dalším sportům?

Těšil jsem se hodně. Bohužel mě to ale i trochu semlelo, protože jsem měl do pondělí antibiotika. Týden jsem doma jen ležel, což bylo nepříjemné. O to víc jsem si pak užil, když jsme hráli hokej jako každý rok.

Kolik psychických a fyzických sil vás stála právě skončená sezona?

Fyzicky jsem byl připravený výborně, ale psychických mi vzala hodně. Bylo tam několik situací, kdy jsem musel jít za svůj limit. Ať už když hodně foukalo, nebo pak při nemoci. Vyplatilo se a se sezonou jsem spokojený.

Jaký výsledek vám udělal největší radost?

Asi závod ve Willingenu. Po dlouhé době jsem se vrátil do elitní desítky, což bylo něco úžasného. V Trondheimu byla šance bojovat i o stupně vítězů, což mě překvapilo. Jsou to ale momenty, které vás utvrdí v tom, že práci děláte správně.

Motivace trenérského štábu

Dosažené výsledky vás namotivují i do dalších sezon?

Určitě. Pokud budou trenéři motivovaní tak, jak byli dodnes, tak mi ani nic jiného nezbyde. I když mám po sezoně, tak se určitě těším, až to pak zase začne. Nyní si chci dát alespoň týden nebo dva úplného volna. Budu chtít s manželkou odjet někam na prodloužený víkend, ale pak už určitě budu plný sil zpátky do tréninku.

Co si mám představit pod pojmem namotivovaní trenéři?

Kluky to bavilo a žene vás dopředu, když vidíte, že na tréninku dělají nějaké cviky s vámi. Skáčeme překážky a snažíme se hecovat navzájem. Je to alchymie, která dohromady funguje a je poznat na výsledcích.

Po zdravotní stránce jste stoprocentně v pořádku?

Koleno nebude asi nikdy stoprocentní, ale skoro až do února jsem o něm vůbec nevěděl, takže v pohodě. Konec sezony už jsem jel přes limit, tak se začala bolest kolena ozývat. Teď si ale odpočinu a začneme znovu naplno.

Kdy se vrátíte zpátky k tvrdé dřině?

Těžko říct. S trenéry jsem ještě nebyl v kontaktu. Za tři týdny už začnu něco dělat. I teď když mám volno, tak dělám nějaké cviky. Na gauči ležet nevydržím, takže stabilizace kolena musí probíhat pořád.

Chystáte změny v přípravě na nadcházející sezonu?

Nechám se překvapit. Změna určitě proběhne, protože stereotyp nikdy nefunguje. Určitě to bude dost podobné, ale zároveň se tam objeví nové věci, které mě budou motivovat do další práce.

Kam se chcete výsledkově posunout v příští sezoně?

Zatím nad tím nepřemýšlím. Teď si užívám, že skončená sezona nebyla propadákem. Půjdeme krok po kroku.