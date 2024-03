Česká biatlonová reprezentace hledá nový směr. ‚Přípravu budeme víc centralizovat,‘ řekl šéf svazu

Pokud jste zvyklí na medaile a elitní výsledky, je pro vás jediné páté místo v sezoně zklamáním. Přesně v této pozici je aktuálně český biatlon, který řeší, jak zareagovat na nepovedený uplynulý ročník. Změny by i po kritice zevnitř týmu měly následovat. Jedna už přišla, u českého biatlonového týmu skončil střelecký trenér Matthew Emmons. Nové Město na Moravě 19:52 21. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít České biatlonové reprezentaci se sezona nevydařila | Foto: Petr Slavík | Zdroj: Český biatlon

Zatímco v předcházejících sezonách počítali čeští fanoušci biatlonu umístění buď na stupních vítězů, nebo aspoň v elitní desítce, v právě skončeném ročníku řešili spíš nepovedené výsledky reprezentantů. V příštích týdnech by proto měly biatlonovým prostředím otřást změny.

„Zázemí nebylo takové, jaké by mělo být, když se závodníkovi nedaří. Já se k tomu nechci veřejně vyjadřovat, ale mám potřebu to aspoň minimálně naznačit. Myslím si, že když to uslyší lidé, kterých se to týká, třeba se chytnou za nos,“ řekla Markéta Davidová po posledním závodě Světového poháru v uplynulém ročníku.

Špatný servis

Její kritika jen podtrhla neúspěšnou sezonu českých biatlonistů. Nejlepší tuzemská závodnice posledních let si opakovaně stěžovala na špatně připravené lyže a sama naznačila, že po konci ročníku musí přijít u národního týmu změny.

Pro Radiožurnál Sport je potvrdil i prezident svazu Jiří Hamza s tím, že o nich vedení rozhodne během dubna. „Já si o tom samozřejmě s Markétou musím promluvit. Myslím si, že má jeden z nejlepších servisů. Chceme zrušit B-tým a pracovat jenom s A-týmem, který bude nově mnohem širší a přípravu budeme daleko víc centralizovat. To samozřejmě bude náročné i na personál, ale změny budou v této fázi nutné, protože se musíme posunout kupředu,“ popsal šéf českého biatlonu.

Setrvání současných trenérů tedy není jisté. I když Davidová Egila Gjellanda a Matthewa Emmonse hájila. „Kdyby tady nebyl Matt s Egilem, tak tu sezonu rozhodně letos nedojedu,“ přiznala biatlonistka.

Konec trenéra

Emmons přesto už dopředu oznámil, že u týmu končí z rodinných důvodů. „Mám takový pocit, že jsem to vzdal, ale bylo to pro mě hodně vážné. Když na mě moje malé děti koukají a říkají, že mě potřebují víc doma, tak to musím brát vážně a něco dělat,“ popisoval olympijský vítěz Emmons svůj konec u biatlonové reprezentace.

Na otázku, proč čeští závodníci zaostávali za špičkou, jasnou odpověď nemá. „Těžko říct, myslel jsem, že je to součást toho, že se trápili na lyžích. To všechno funguje společně. Já myslím, že to musíme nějak víc rozebrat,“ přemýšlel Emmons.

„Obecně musíme říct, že sezona určitě úspěšná nebyla,“ navázal na Emmonse Hamza. Funkcionář věří, že opory národního týmu Davidová nebo Michal Krčmář najdou ztracenou formu a že další krok do špičky udělá i Tereza Voborníková, která se pátým místem v Oslu postarala o nejlepší výsledek českých biatlonistů v sezoně.