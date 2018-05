České biatlonistky jsou stále bez trenéra, jejich mužští kolegové jméno nového kouče tají

Už trénují na novou sezonu, teď se ale hodili do gala a vyrazili do pražského Fóra Karlín, aby si připomněli uplynulý ročník. Biatlonistou roku se stal Michal Krčmář, jenže odpovědí na jiné otázky se zatím fanoušci nedočkali. Po změnách v reprezentačním týmu stále není jasné, kdo se stane novým reprezentačním trenérem. Praha 8:11 22. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští biatlonisté Michal Krčmář a Veronika Vítková | Zdroj: ČTK

Prezident Českého svazu biatlonu Jiří Hamza připomněl s úsměvem, že biatlonových odborníků u televizí přibývá, skoro každý teď přesně ví, jak si na střelnici nejlíp počínat s malorážkou, jenže sehnat skutečného trenéra evidentně není zase taková brnkačka.

Biatlonistou roku je stříbrný olympijský medailista Krčmář Číst článek

„Zatím nic nevíme,“ říká pro Radiožurnál Veronika Vítková. Ta na nic nečeká, už začala s přípravou, jenže třeba v ženském týmu teď celá situace připomíná první hodinu školního roku, na které studenti marně čekají na svého učitele.

„Je to takový hodně zvláštní pocit, ale doufám, že to vymyslí dobře a že potom z toho budeme moct v sezoně těžit,“ doufá Vítková.

Vedení svazu lákalo zahraniční trenéry, ale minimálně v obsazování pozic hlavních koučů bude reprezentace zřejmě pokračovat vcelku osvědčenou českou cestou.

Jestliže biatlonistky jsou zatím bez trenéra, jejich mužští kolegové už prý mají jasno. I když Michal Krčmář pro změnu ještě nesmí konkrétně jmenovat.

„Já to vím, ale nechal bych to na vyjádření svazu. Myslím si, že až to vyjde na povrch, že to bude příjemné i pro fanoušky a bude to okysličení týmu. Jsem s tou volbou spokojený a ztotožňují se s ní,“ pochvaluje si čerstvý Biatlonista roku dosazení zatím neznámé osoby do pozice mužského trenéra.

Tohle informační embargo by ale mělo být prolomeno do konce týdne.