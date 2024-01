Biatlonistky dojely ve štafetě v Ruhpoldingu na sedmé místě, závod znovu ovládly Francouzky

České biatlonistky Tereza Voborníková, Lucie Charvátová, Markéta Davidová a Jessica Jislová skončily sedmé ve štafetě Světového poháru v německém Ruhpoldingu. Výběr trenéra Egila Gjellanda se poprvé v sezoně vyhnul trestnému kolu, doplatil ale na osm dobíjených ran. Podruhé za sebou zvítězily Francouzky, které porazily o 8,7 vteřin Švédsko. Třetí skončily domácí Němky. Ruhpolding 16:16 10. 1. 2024 (Aktualizováno: 17:07 10. 1. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít České biatlonistky dojely v Ruhpoldingu ve štafetě na sedmé pozici | Foto: (C) Český biatlon Petr Slavík

Biatlonistky byly i počtvrté v sezoně mezi nejlepší osmičkou. Minulý týden skončily v Oberhofu šesté, v prosinci obsadily osmou příčku v Hochfilzenu a šesté místo v Östersundu. Příští štafeta se uskuteční v únoru na mistrovství světa v Novém Městě na Moravě.

Třiadvacetiletá Voborníková rozjížděla závod i počtvrté v sezoně. Rodačka z Vrchlabí dobíjela vleže dvakrát, vestoje ale byla stoprocentní a předala Charvátové na čtvrté příčce. O šanci na dobrý výsledek přišly Norky, které se propadly po dvou trestných kolech Marit Skoganové.

Charvátová se poprvé v sezoně vyhnula trestnému kolu. Při střelbě vestoje sice dvakrát dobíjela poslední terč, přesto dokončila úsek na osmém místě se ztrátou 37 vteřin na čelo.

Také Davidová nechávala dlouho zapomenout na předchozí nepovedené štafety. Vleže nechybovala, vestoje se jí ale dlouho nedařilo sestřelit druhý terč. Přestože se také vyhnula trestnému kolu, její ztráta po třech opravách narostla na minutu a 43 vteřin.

Asi trochu zafungoval strach z těch předešlých závodů a prostě jsem se klepala a snažila se to dobíjet. Naštěstí jsem to dobila. Myslím, že budu donucena najít si na tom něco pozitivního. Je to asi nějaká cesta, kterou si musím projít a snažím se z ní nějak vyhrabat,“ ohodnotila svůj výkon pro Radiožurnál Sport Davidová.

Finišmanka Jislová českou pozici lehce vylepšila. Opravovala jen jednou a v závěrečném kole předstihla Rakušanku Dunju Zdoucovou. Češky ztratily v cíli na vítězné Francouzky přes dvě a půl minuty.

Závody Světového poháru v Ruhpoldingu pokračují ve čtvrtek štafetami mužů.