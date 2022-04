Českým lyžařským disciplínám chybí infrastruktura i peníze, Neusser je chce financovat prioritně

Uplynulá zima přinesla českému klasickému lyžování další trpké potvrzení, že tuzemští reprezentanti ve dříve tradičně úspěšných disciplínách v současnosti na světovou špičku absolutně nestačí. V úsecích skoku a běhu na lyžích chybí finance i infrastruktura. O problému hovořili ve Speciálu Radiožurnálu Sport bývalí úspěšní reprezentanti Jakub Janda s Martinem Koukalem a šéf Národní Sportovní agentury Filip Neusser. Praha 18:04 13. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Roman Koudelka byl jediným českým skokanem, který v zimě bodoval ve Světovém poháru | Foto: KAI PFAFFENBACH | Zdroj: Reuters

Čeští skokani prožili mimořádně nevydařenou zimu. Bodovat ve Světovém poháru dokázal jen Roman Koudelka v jediném závodě. Nejviditelnějším problémem jsou chybějící můstky, v zimě se dá využít jen jeden menší K90 v Harrachově.

„Když Poláci, Němci či Rakušané přijedou v neděli noci ze Světového poháru, v pondělí odpoledne už stojí na můstku a pilují. U nás kluci bohužel nemají kde pilovat,“ popsal obtíže ve speciálu Radiožurnálu Sport šéf úseku skokanů Jakub Janda.

„Takže vlastně jdou do posilovny, kde mají fyzický trénink a pak ve čtvrtek odjedou na závody, kde je čeká oficiální trénink. Vyzkouší si dva skoky a pak jdou rovnou do kvalifikace. V tom ty podmínky máme hodně ztížené,“ posteskl si bývalý vítěz Turné čtyř můstků a poslanec za ODS Janda.

Otázka financování

Spolu s někdejším mistrem světa v klasickém lyžování Martinem Koukalem se ve vysílání shodli na absenci konstantního financování jejich disciplín.

„Trenéři, kluby či sportovní centra mládeže nemůžou rozjet nějakou koncepci, protože jeden rok se rozděluje pět milionů, další šest, někdy čtyři. Jak chcete budovat systém, když nevíte, jestli na něj budete mít peníze?“ ptá se Koukal.

Právě on je poslední tři roky trenérem nově vytvořené reprezentace do třiadvaceti let, která má v kontaktu s nejlepší udržovat talentované běžce, kteří nejsou hned připraveni na průnik mezi dospělou elitu.

„Za ty tři roky splnili kritéria do reprezentace Zuzana Holíková, Ondřej Černý a Barbora Antošová. Černý a Antošová už dokázali i bodovat v závodech Světového poháru,“ dokládá Martin Koukal, člen možná nejúspěšnější české generace běžkařů, že o nové Neumannové nebo Bauery se stále usiluje.

O finanční podporu od Národní sportovní agentury se běžci ani skokani bát nemusí. Olympijským disciplínám chce předseda NSA nově pomáhat prioritně.

„Myslím si, že v té první fázi je to logické. Sklízím za to obrovskou kritiku, protože jsou tu svazy, které říkají: ‚Jak je možné, že někoho budete financovat více než ostatní?‘. Je na čase, abychom šli ve stopách západu, kde si země jasně řeknou, že mají pět sportovních disciplín, které budou masivně podporovat‚“ naznačil předseda NSA Filip Neusser ve speciálu Radiožurnálu Sport, že i aktuálně neúspěšné české tradiční zimní disciplíny se mají dočkat pomoci.