České skikrosařce vzaly plameny střechu nad hlavou. Žďárkové shořel dům, lidé jí posílají peníze

Česká skikrosařka Monika Žďárková žije na Novém Zélandu a čelí velké výzvě. Během požáru minulou středu přišla o nejen o střechu nad hlavou, ale i o všechny osobní věci. Ve veřejné sbírce se teď snaží vybrat peníze na nové bydlení. Lake Hawea 9:52 31. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká skikrosařka Monika Žďárková přišla o svůj dům na Novém Zélandě | Foto: Facebook | Zdroj: givealittle.co.nz

Byl to běžný den. Žďárková odjela do práce, když skončila, podívala se na telefon a zjistila, že jí soused napsal sms zprávu s informací, že jí hoří dům.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, s jakými pocity se svěřila skikrosařka Monika Žďárková, když jí shořel dům

Byl to běžný den. Žďárková odjela do práce, když skončila, podívala se na telefon a zjistila, že jí soused napsal sms zprávu s informací, že jí hoří dům.

„Když jsme se vrátila z práce, tak celý můj baráček byl v plamenech. Já tam stála jen v oblečení, co jsem měla na sobě, v pantoflích a s mým masážním stolem v autě. To bylo vše. Naštěstí se nikomu nic nestalo, i všechna zvířata byla v pořádku. Nebyla to moje chyba, nezavinila jsem to a to byla hrozná úleva.

Popisuje ještě stále trochu roztřepaným hlasem Monika Žďárková. České skikrosařce shořelo úplně všechno. Život se jí, jak sama říká, obrátil naruby.

„Myslím, že se s tím ještě nevyrovnávám. Nemám na sebe vůbec čas, od začátku sem naběhli sousedi, pak jsem komunikovala s rodinou, neustále odpovídám na nabídky pomoci a to je strašně krásné.“

Pomoc od svazu

Materiální pomoc nabídl i lyžařský svaz a český skikrosový tým. A to i přesto, že Monika Žďárková nepatří mezi elitní světové závodnice. Důvody pomoci vysvětluje manažer skikrosové reprezentace Aleš Cholenský.

„Monča je závodnicí FISových závodů Českého poháru mistrovství republiky a pro nás je to taková srdcová záležitost. Jednou jseš skikrosař a vždy jím budeš a proč bychom měli pomáhat jen mistrům světa, tak jsme si řekli, proč nepomoci i těm, kteří na takové výsledky nedosáhnou. Jsme jeden tým a parta a proto táhnem za jeden provaz a proto ji chceme pomoci.“

Moniku Žďárkovou může podpořit úplně každý. Na portálu Givealittle.co.nz je spuštěná veřejná sbírka a kdokoli může finančně přispět na to, aby Monika začala žít nový život.