Českému běžeckému lyžování začíná nová éra. Bez Bauera, Kožíška, Razýma i Jakše

Blíží se léto, otepluje se a to je paradoxně období, kdy lyžaři znovu zahajují přípravu na další sezonu. Platí to i o běžcích na lyžích – ti jsou na prvním soustředění v Peci pod Sněžkou. V tichosti a bez výraznějšího zájmu tam absolvují první tréninky. Pryč jsou doby, kdy měli v týmu olympijské medailisty. Kateřina Neumannová s Lukášem Bauerem už dávno skončili a bohužel se k nim teď přidala i řada dalších. Pec pod Sněžkou 13:15 16. května 2018 Martin Jakš po sezóně také ukončil kariéru | Foto: Pavel Lebeda | Zdroj: ČOV

Ještě vloni touhle dobou by tu kolemjdoucí potkal třeba právě Martina Jakše, jenže ten po povedených olympijských hrách kvůli rodině skončil a nemile překvapil i ty, kteří se teď budou snažit pozvednout běžecké lyžování tak, aby si příště kolemjdoucí tady v Krkonoších řekli třeba o autogram.

„Trošičku větší šok to byl právě u Martina Jakše. Z toho jsem měl obavy, jak to bude potom pokračovat, ale snad ty staré pardály alespoň nahradíme,“ řekl Radiožurnálu Petr Knop.

Knop ale bude muset ještě hodně zrychlit, aby ve stopě stačil nejlepším Skandinávcům a dalším. I když finský trenér českého týmu Illka Jarva se další generační obměny nebojí.

„Ne. Není to velký problém. Musíme tvrdě a trpělivě pracovat a postupně se přibližovat elitě. Ale je třeba mít reálné cíle. To znamená, že příští rok tady asi ještě nebudeme mít mistry světa,“ popisuje trenérovi trenér.

Jarvovi optimismus nechybí, přestože mu po sezoně do finského Paltama postupně zavolali Jakš, Razým a Kožíšek se slovy 'končím trenére'. Tyhle telefonáty a rozhodnutí teď už bývalých závodníků by prý rozhodně nespojoval s úhynem posledních ambicí na dobré výsledky…

„Prostě je to teď o jiných. V kolektivních sportech si můžete pořídit nové hráče, ale u nás to nejde, musíte pracovat s tím, co máte. A já bych neměnil. Když se podíváte na věk našich závodníků, je tu předpoklad, že na dalších hrách udělají lepší výsledky,“ dodává trenér běžců.

Tak snad se Illka Jarva nemýlí.