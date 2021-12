České biatlonistky dojely v úvodní štafetě v Östersundu sedmé, slaví suverénní Francouzsky

Reprezentantky Česka skončily v úvodní štafetě Světového poháru sedmé. O lepší umístění je ve švédském Östersundu připravilo trestné kolo Lucie Charvátové na závěrečném úseku. Závod ovládly Francouzky, které vyhrály bezmála o minutu před Běloruskami. Třetí příčku ve finiši vybojovala pro Švédsko Hanna Öbergová. Östersund (Švédsko) 14:38 5. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Markéta Davidová | Foto: Igor Stančík | Zdroj: Český biatlon

Z českých reprezentantek zasloužila absolutorium Jessica Jislová, která štafetu rozbíhala. Rychlými položkami vyčistila všechny terče a navíc držela s nejlepšími krok na trati. Evě Puskarčíkové předávala jako třetí se ztrátou necelých tří sekund na vedoucí Rusky.

Davidová dojela ve stíhacím závodě šestnáctá, mužská štafeta skončila jedenáctá Číst článek

„Měla jsem opravdu hodně dobré lyže. Mohla jsem na přechodu trochu ztratit a věděla sem, že ji dojedu. Bylo to hodně těžké, ale dopadlo to dobře a jsem za to ráda,“ pochvalovala si Jisslová v rozhovoru pro Českou televizi.

Trojnásobné dobíjení

Puskarčíkovou zbrzdila tři dobíjení vleže a na koberci strávila dlouhou dobu. Češky se propadly na osmé místo a odstup narostl na více než 40 sekund.

Vestoje střílela Puskarčíková čistě, jenže na trati ztrácela a její odstup na osmém místě na předávce narostl na minutu a půl.

Reprezentační jednička Markéta Davidová potřebovala tři náhradní náboje a pomohla týmu k posunu jen na sedmou příčkou s bezmála dvouminutovou ztrátou na čelo.

„Měla jsem tak zmrzlé prsty, že absolutně nechápu, že jsem vůbec něco trefila. To jsem nezažila. Dneska to byla s počasím docela hrana,“ řekla Davidová, vítězka úvodního závodu olympijské zimy z minulé soboty.

Pokles na sedmou pozici

Finišmanka Charvátová se po vydařené položce vleže usadila na šesté pozici, jenže vestoje se jí znovu ve štafetě nedařilo. Z prvních pěti ran trefila jen dvě a tři náhradní náboje jí na dočištění terčů nestačily.

Češky po trestném kole klesly na sedmou příčku a Charvátová je v cílové rovince neposunula výš ani ve finiši s Italkou Michelou Carrarovou. Na čelo ztratily takřka tři minuty.

Svěřenkyně Egila Gjellanda alespoň udržely za sebou Švýcarky, s nimiž bojují o desátou příčku v olympijském žebříčku zajišťující účast pěti závodnic. Reprezentantky země helvétského kříže skončily deváté.

Výsledky SP v biatlonu v Östersundu:

Ženy - štafeta 4x6 km: 1. Francie (Bescondová, Chevalierová-Bouchetová, Simonová, Braisazová-Bouchetová) 1:10:30,3 (0 tr. okruhů +4 dobíjení), 2. Bělorusko (Leščanková, Alimbekavová, Kručynkinová, Solová) -57,9 (0+6), 3. Švédsko (Perssonová, Brorssonová, E. Öbergová, H. Öbergová) -1:09,6 (2+11), 4. Norsko -1:09,8 (1+7), 5. Německo -1:26,8 (0+4), 6. Itálie -2:58,3 (1+10), 7. ČR (Jislová, Puskarčíková, Davidová, Charvátová) -2:59,0 (1+10).