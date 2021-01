Není to legrace. Nikdo neví, jaké jsou následky, obává se trenér biatlonistů Rybář o své svěřence

Ani střelba, ani běh na lyžích, ale koronavirus je teď hlavním tématem českých biatlonistů. Na začátku roku už stihnul vyřadit šest závodníků mužské reprezentace.

„Člověk pak najednou začne přemýšlet, s kým kde byl a jestli s ním strávil déle, než je zdrávo. Je to strašné, ale je to tak a je to extrémně náročné na psychiku. Je to situace fakt nepěkná,“ odfouknul si mistr světa a olympijský medailista Ondřej Moravec, který teď jako jediný s Jakubem Štvrteckým může z A-týmu mužské reprezentace závodit.

Čtyři nakažení jsou v izolaci, dva jejich spolubydlící v karanténě. „To morálce týmu rozhodně nepřidá takové věci řešit,“ říká Jakub Štvrtecký.

Povolají se junioři?

Už za měsíc začne ve slovinské Pokljuce mistrovství světa a je otázkou, kteří Češi a v jaké formě na něm budou moct startovat. Mezi nakaženými je i týmová jednička Michal Krčmář.

„Nechceme riskovat zdraví závodníků a určitě je to o lékařských rozhodnutích. S Michalem Krčmářem, i když bude negativní, tak se musí podrobit funkčnímu vyšetření a musíme vědět, že je vše v pořádku, aby mohl zase tvrdě trénovat. Není to legrace, nikdo pořádně neví, jaké jsou následky a chceme jít co možná největší prevencí, jakou můžeme,“ vysvětluje trenér Ondřej Rybář.

Ten musí teď pro další závod ve Světové poháru povolat několik juniorů – pokud projdou testy na koronavirus.