‚Dojde ke změnám v realizačním týmu‘. Co český biatlon čeká po nejhorším mistrovství za osm let?

Když těm nejlepším věšeli na krk medaile, Češi už se v teple buňky převlékal. Bohužel to nezměnily ani závěrečné závody s hromadným startem. Po letech plných slávy a úspěchů zažili čeští biatlonisté výrazně slabší šampionát, vlastně nejhorší za posledních osm sezon.

„Jsou tu vlaštovky, které ukazují, že biatlon není tak na dně, jak si někteří myslí. Každopádně bychom chtěli, aby mistrovství pro příští rok vypadalo trošku jinak než tohle,“ nedělá podle Radiožurnálu z uplynulých deseti dnů v Östersundu tragédii Ondřej Rybář.

Sportovní ředitel českého biatlonu ale připouští, že teď má jeho tým na čem pracovat. Jednou z vlaštovek, o kterých mluví, je Tomáš Krupčík, který zažil jednoznačně nejpovedenější mistrovství světa v kariéře, jenže je jeden z mála, navíc ne všichni ocení výsledky ve druhé a třetí desítce a průlomovou sezonu Markéty Davidové.

„Nemůžeme to hodnotit jako dobré. Po sezoně musí přijít nějaké vyhodnocení a musíme si říct, co změnit do té další,“ řekl už v průběhu šampionátu olympijský medailista z loňských her Michal Krčmář.

„Kromě Makule (Markéty Davidové, pozn. red) jsme zaostávali běžecky. Přičetl bych to tomu, že jsme se rozhodli změnit systém a nebyl dostatek času, aby si to celé sedlo. Určitě dojde ke změnám v realizačním týmu,“ naznačuje prezident České svazu Biatlonu Jiří Hamza.

Šéf českého biatlonu už má jasno i o konkrétních jménech, která by chtěl vyškrtnout, ale zatím je nechce říkat veřejně. Jen ujistí, že s hlavními trenéry mužů a žen Zdeňkem Vítkem a Norem Egilem Gjellandem dál počítá.

„Myslím, že trenéři A týmu zůstanou. Nejsme fotbal, abychom to střídali jak na běžícím pásu. Určitě Egila nepošleme domů. Nebylo by to fér, když jsme se domluvili na čtyřech letech. Určitě neřekl poslední slovo,“ říká Hamza.

Česko-norský model

Norovy lyžařské tréninky, které byly delší a v nižším zatížení než do té doby, všem Češkám nesedly, hlavně Veronice Vítkové, a tak Egil Gjelland i Jiří Hamza plánují ústupky, chtějí najít ideální česko-norský model.

Aby se to povedlo, má se blíž k biatlonistům vrátit Ondřej Rybář, který po letech trénování zastává letos funkci svazového sportovního ředitele.

„Možná trošku větší prioritu dostane mančaft. Ne že by se něco diametrálně měnilo, ale musíme se dohodnout na jednotném směru a systému,“ přemýšlí Rybář.

Kromě trápení většiny českých biatlonistů na trati mrzí trenéry a funkcionáře také množství nemocí, které reprezentanty postihlo. Proto by na závodech měl být častěji než doteď týmový lékař, ale na všech to prý stále nebude.

„Bavíme se o milionech za sezonu a to si federace našeho typu nemůže dovolit. Musíme mít ‚online doktora‘, kterého budeme schopní někam okamžitě vyslat, když bude potřeba. Někam pojede a jindy bude na drátě,“ plánuje Jiří Hamza, který by také rád v příští sezóně občerstvil reprezentaci mladíky, třeba dvojnásobnou medailistkou z juniorského MS Terezou Voborníkovou.

Vylepšit dojem ještě můžou Češi v závěrečných závodech sezony, teď je čeká přesun do Osla, kde ve čtvrtek začne finále Světového poháru.