‚Je tu jiný led než v Evropě.‘ Čeští bobisté se připravují na závody v USA

Nikdy v Lake Placid ani v Calgary nebyli, přesto věří, že i bez znalosti tamní dráhy budou znovu prohánět světovou špičku. Řeč je o českých bobistech, kteří se letos ve Světovém poháru pravidelně umísťují v elitní desítce závodu dvojbobů i čtyřbobů. Zámořskými ledovými koryty se ale zatím prohání jen virtuálně. Lake Placid/USA 17:16 5. února 2019

„Už jsem našel videa na internetu, kde jsou natočené průjezdy z pohledu pilota na drahách v Calgary a v Lake Placid. Když si to pouštím, tak si do toho představuju, jak budu kde řídit,“ vysvětluje pilot českého dvoubobu i čtyřbobu Dominik Dvořák.

Absence osobních zkušeností s průjezdem zatáček, ale nebude jediným oříškem, který budou muset čeští bobisté rozlousknout. V zámoří je totiž úplně jiný led, než na jaký byli zvyklí ze závodů v Evropě.

„Troufám si říct, že tam je jiný led. Může tam být třeba fakt minus třicet, ale s tím, že to člověku tolik nepřijde, protože je tam hrozné sucho, není to taková ta vlhká zima. Ten led je hrozně tvrdý a když po něm bob jede, tak se to hrozně těžko ovládá,“ říká Dominik Dvořák.

V Kanadě panuje aktuálně velmi mrazivé počasí, to ale nijak neohrozí konání závodů. Bobistům by naopak vadilo velké teplo, které by mohlo ovlivnit kvalitu ledu. V mrazech, a to klidně třicetistupňových, i tak hodinu před závodem zaparkují svůj stroj do lednice.

„Je potom dost nepříjemné, když člověk rozhicovaný z rozcvičení vběhne na start, zatlačí do toho, rozběhne se a skočí dovnitř. Samozřejmě se soustředím na jízdu, ale okolní vjemy vnímám, a najednou si člověk uvědomí, že to studí pod zadkem. Ten bob je po té hodině, co je na velkém mrazu, fakt zmrzlý,“ objasňuje předzávodní přípravu Dominik Dvořák, který chce s dvojbobem udržet průběžné třetí místo v průběžné klasifikaci Světového poháru a se čtyřbobem vylepšit aktuálně osmou příčku.