České alpské lyžování hledá nového předsedu. Oba kandidáti chtějí hlavně získat pro lyžaře víc peněz

I přes úspěchy zlaté olympijské medailistky Ester Ledecké je finanční situace v českém alpském lyžování spíš tristní. Změnit by to chtěli kandidáti na předsedu úseku alpských disciplín Českého svazu lyžařů Robert Chmelař a Ladislav Forejtek. Jejich koncepce jsou podobné, přesto spolu v jednom týmu kandidovat nechtějí. Praha 14:35 20. dubna 2018

„Chceme hlavně nastavit přípravu juniorské a dospělé kategorie. Snažíme se získat zahraniční šéftrenéry, kteří nám pomohou nastavit tréninkový proces, aby byl efektivní a aby nám to přinášelo pravidelné bodování. Na ně pak musíme samozřejmě zajistit finance,“ říká Ladislav Forejtek, otec českého reprezentanta Filipa a jeden ze dvou kandidátů na předsedu úseku alpských disciplín ve Svazu lyžařů.

Bodování ve světovém poháru a medaile z velkých akcích jsou pro závodníky důležité, příjem reprezentanta se totiž odvíjí od jeho výsledků, náklady jednoho závodníka na sezonu se pohybují okolo milionu a půl korun, Svaz se na tom podle Forejtka podílí zhruba deseti až dvaceti procenty. Hlavním přínosem nového předsedy by měl být zisk dalších finančních prostředků ze soukromé sféry.

„Nejde úplně o to snížit náklady, ale spíš je zefektivnit, dát tam nějakou přidanou hodnotu třeba organizací tréninku a hledáním nových tréninkových možností," vysvětluje Forejtek.

„Chceme, aby ty finance byly zajištěny mimo rozpočty jednotlivých závodníků, kteří si to teď z větší části musí financovat sami. Ale zároveň když my zajistíme finance na špičkového šéftrenéra, kondiční přípravu a podobně, tak snížíme náklady jednotlivce zhruba o dvě stě až tři sta tisíc korun za sezonu,“ říká Forejtek.

Nemám střet zájmů, říká druhý kandidát Chmelař

Druhým kandidátem na předsedu úseku je Robert Chmelař, podnikatel a bývalý závodník. Programy obou uchazečů jsou téměř totožné. I Chmelař se zasazuje o zisk dalších finančních partnerů, usiluje o týmovou spolupráci, která zefektivní přípravu, a chce se zaměřit na žákovské lyžování, které podle něj trpí příliš brzkou specializací.

Ve Chmelařově týmu je třeba i trenér Ester Ledecké Tomáš Bank nebo olympijský medailista Jan Hudec. Chmelař také vysvětluje, proč nechce být v jednom týmu s Ladislavem Forejtkem

„Moje velká výhoda v tom, že nemám žádné střety zájmů. V lyžování není nikdo, komu bych musel nebo chtěl nějak stranit. Největší přidanou hodnotu svojí osoby spatřuju v tom, že jsem se teď vy lyžování patnáct let nepohyboval, byl jsem v zahraničí a řešil jsem byznys,“ říká Chmelař.

Roberta Chmelaře se rozhodl podpořit i Tomáš Bank, který sám dřív v radě působil, ale odstoupil z ní. Teď by měl být jedním z pěti členů.

„Zdá se mi, že to má nějaký smysl a že by to díky němu mohlo mít nějakou hlavu a patu. Přijde mi smysluplné to v tomto složení zkusit,“ říká Tomáš Bank.

O novém vedení úseku alpských disciplín může rozhodovat 80 delegátů. Pro zvolení předsedy musí hlasovat nadpoloviční většina přítomných.