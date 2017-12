Českým biatlonistům se exhibice na stadionu Schalke 04 povedla, Moravec s Puskarčíkovou dojeli druzí

V německém Gelsenkirchenu jsou největšími sportovními hvězdami fotbalisté tamního Schalke 04, jednou za rok se ale na jejich stadionu představí špičkoví biatlonisté, a také oni se mohou těšit z velké přízně fanoušků. Teď naposledy se o tom přesvědčili také Eva Puskarčíková a Ondřej Moravec, kteří skončili druzí v exhibici dvojic. Gelsenkirchen / Německo 14:59 29. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ondřej Moravec při poslední závodě Světového poháru ve Francii | Foto: (C) Český biatlon Petr Slavík

Biatlon a s fotbalem nemají mnoho společného, ale jestli snad chcete hledat pojítka mezi oběma sporty, rozhodně vyrazte do Gelsenkirchenu, kde jednou za rok ustoupí veškeré zájmy tamního Schalke 04.

Na plochu obřího stadionu navezou pořadatelé stovky kubíků sněhu, naaranžují malé stromky podél tratě, po které se pak prohánějí lyžaři s flintou na zádech.

Das war der #BiathlonaufSchalke⛷

Danke an 45.296 Biathlon- und Wintersportfans ✨ pic.twitter.com/cRYJ6nsXf9 — VELTINS-Arena (@VELTINSarena) 28 December 2017

„Biatlon je v Německu zimní sport číslo jedna. Pro lidi, kteří se sem přijdou podívat, jsou sportovci, nechci říct úplně modly, ale opravdu si jich váží. My na to nejsme úplně zvyklý. Nevím, jestli bych chtěla žít takový život jako třeba fotbalisti nebo tak,“ vysvětluje pro Radiožurnál český reprezentant Ondřej Moravec.

Hlavní protagonisté jsou totiž ve Veltins Areně pokaždé za hvězdy, a je jedno, jestli kopou do míče, nebo malorážkou střílí na terče.

A protože při biatlonové exhibici z tribun fandí skoro 40 tisíc diváků, nedá se říct, že by si Eva Puskarčíková při své premiéře v Gelsenkirchenu užila závod bez nervů.

„Byl to masakr. Nic takového jsem ještě nezažila. Já jsem na takhle velkém stadionu v životě nebyla, takže to byla pecka. Když jsem tam vkročila prvně, tak jsem se málem rozbrečela, když jsem si představila, že tam mám před všemi těmi lidmi závodit. Jinak se mi to ale moc líbilo,“ popisuje Puskarčíková.

A přestože body do Světového poháru za tenhle závod česká dvojice nezíská, ani nesmaže jinak nepovedený začátek sezony, je druhé místo povzbuzením, které před mnohem důležitějšími závody může přijít vhod.

„Já jsem šel do toho s tím, že jsem se chtěl hlavně trefit, abych si dokázal, že jsem schopný střílet pod nějakým tlakem. A za to jsem hrozně rád a před Oberhofem je to pro mě takový psychická vzpruha,“ dodává Moravec.

Kéž by tedy bylo v případě českých biatlonistů stejně veselo i mimo fotbalový stadion, ideálně už příští týden v německém Oberhofu.