Čeští biatlonisté odlétají do Švédska na Světový pohár. Téměř všichni už doléčili svá zranění

„Tašku, dva baťohy a ještě jeden malý bek. Je toho spoustu, prostě abych měl všechny svoje věci, co potřebuju,“ popisuje pro Radiožurnál Michal Krčmář svoje zavazadla.

V Östersundu přituhuje, a tak jsou plná teplého oblečení, a ze zkušeností z léta by snad radši měly být v bagážích biatlonistů také léky, dlahy a alespoň jedna koňská mast.

„Nevím, čím to bylo. Jestli to na nás někdo poslal, takovou apokalypsu. To jsem ještě nezažila, to byla snad nejhorší sezona,“ říká Eva Puskarčíková.

Puskarčíková teď už může po pádu na kolečkových lyžích hýbat pohmožděným ramenem, Václavíkovi srostla lýtková kost, Moravec překonal infekci jater, Soukup vyléčil zlomeninu palce atd.

Jen největší hvězdu týmu dál trápí zranění. Gabriela Koukalová úvodní podnik Světového poháru prý téměř jistě vynechá, nedá se říct, že by bolest lýtek byla pryč, a je dost možné, že se bude její první start odkládat a odkládat, podle šéftrenéra Ondřeje Rybáře bohužel klidně až do únorových olympijských her.

„Samozřejmě, tím se nic nevylučuje. Je velká pravděpodobnost, že by to klidně takhle mohlo být. Jak říkám, když to nepůjde, tak tam nemá co dělat. Závodník, který není připravený, tak startuje k ničemu. Jeho by to nebavilo a nemyslím si, že by to byla důstojná reprezentace,“ má jasno Rybář.

Přes to všechno už Koukalová je ve Švédsku, i když - jak jí asi bude, až uvidí ostatní závodit a každý se jí bude ptát, kdy se konečně vrátí?

„Nejlepším na to je si připravit univerzální odpověď ‚Nevím.‘ Já doufám, že i Gabča to zvládne hlavně po psychické stránce, protože pro závodníka jejího formátu to není jednoduché čekat na to, až věci zaberou,“ dodává Rybář.

Snad se tak stane co nejdřív, do té doby musí fanoušek doufat v úspěch některého z dalších závodníků. Zmírnit smutek z absence Gabriely Koukalové můžou Češi už v neděli, sezona začne závody smíšených štafet.