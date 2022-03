Motivace je k dané situaci umírněná, říká Charvátová. Mezi biatlonisty pokračuje dražba pro Ukrajinu

Až do neděle zůstává hlavním centrem světových biatlonistů stadion ve finském Kontiolahti. Na místních tratích se už dvakrát v historii konalo mistrovství světa, naposledy v roce 2015. Ve čtvrtek si tu česká štafeta žen dojela pro 8. místo, i když výsledek jako by tentokrát nebyl to nejdůležitější.

