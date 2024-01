‚Když jsem ho uviděl, říkal jsem si, že pěkně svítí.‘ Biatlonisty stříhá kolega Štvrtecký, nově přidal i barvy

Improvizovaným salonem týmového holiče Jakuba Štvrteckého už prošli snad všichni členové mužské reprezentace, ale tentokrát není novinka na hlavě Tomáše Mikysky jeho dílem.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, proč si čeští biatlonisté během Světového poháru barví vlasy

Teď se totiž nestříhalo, nýbrž obarvovalo. Z černovlasého biatlonisty je rázem blonďák, který svítí na celý Ruhpolding.

„U stolu jsme se bavili, koho Štvrtek všeho vlastně stříhá, a pak to přešlo z ničeho nic k barvením vlasů,“ vyprávěl Tomáš Mikyska. A okomentoval i to, co nejzvláštnějšího měl na hlavě Jakub Štvrtecký.

„Jednou jsme se s Lukášem Dvořákem nabarvili na černo, ale nevšimli si, že je to trochu do modra. Vypadali jsme, jak když si to nechávají dělat staré babičky,“ usmíval se třiadvacetiletý český reprezentant.

Slovo dalo slovo, začalo hecování Tomáše Mikysky, aby se nechal obarvit, Jakub Štvrtecký slíbil, že i on si zesvětlí aspoň konečky.

„Někdo ho do toho musel dopinknout. Šli jsme do obchodu, koupili barvu a obarvili to. Když jsem ho viděl večer na pokoji, tak jsem si říkal, že pěkně svítí,“ usmívá se Mikyskův týmový parťák Vítězslav Hornig, který zůstal u své zrzavé barvy.

Nová vizáž pro Ruhpolding! V pokoji Tomáše Mikysky není potřeba svítit i o tom uslyšíte z biatlonového SP na @RadiozurnalS, ale nebojte, máme i serióznější témata #poslouchejsport pic.twitter.com/hLftWFLRfO — Jan Suchan (@jsuchan7) January 9, 2024

Hornig nechce zklamat

Společně s Michalem Krčmářem a Jonášem Marečkem teď všichni zkusí zazářit i svými výkony ve štafetě.

Aspoň tak jako minulý týden v Oberhofu, kde skončili šestí i díky tomu, že byl právě Hornig na závěrečném úseku v konkurenci velkých biatlonových hvězd třetí nejlepší.

„Nechal jsem tam maximum. Nám se ta štafeta fakt perfektně povedla, takže jsem rád, že jsem si vysloužil další šanci, tak snad nezklamu,“ dodal Hornig.

Ať už ano, nebo ne, stanice Radiožurnálu Sport nabídne ze štafety biatlonistů přímý přenos, který začne ve čtvrtek ve 14.30.