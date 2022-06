Myslím, že je to cesta k lepšímu, komentuje Davidová angažování zahraničních servismanů pro český tým

Je to dobrá zpráva, krok kupředu – tak komentují čeští biatlonisté jména nových zahraničních servismanů.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak čeští biatlonisté reagují na to, že v nové sezoně budou mít zahraniční servismany

„Na trati byl bohužel dnes problém, lyže nám bouchly. Společně se daří a společně se nedaří, to se prostě stane.“

Někdy to čeští biatlonisté řekli na plná ústa jako Michal Krčmář, někdy jen naznačovali a někdy radši kritická slova spolkli úplně. Aby to bylo fér, v mnoha případech také chválili, ale k idylce bylo daleko.

„Určitě se musíme zabývat i servisem, protože ty lyže nám nejezdily optimálně, to je potřeba říct,“ říkal už ke konci sezony Radiožurnálu šéf svazu Jiří Hamza s tím, že bude hledat řešení v zahraničí.

Zkušená dvojice

A také našel, domluvil se s Norem Ole Björnem Tretterudem, který se stane šéfem servismanů, a Rakušanem Benjaminem Ederem.

Ten bude lyže brousit, což dělal v posledních třech letech u běloruského týmu, a přispěl tak k řadě úspěchů Dzinary Alimbekavové, Hanny Solové nebo Antona Smolského.

Málek vystřídá Rybáře jako trenér biatlonistů. Se střelbou bude pomáhat Matthew Emmons Číst článek

„Myslím, že je to cesta k lepšímu. Držet si český servis je sice fajn, ale ukázalo se, že to za čtyři roky nebylo úplně funkční, takže je fajn, že k mašině půjde někdo, kdo to umí a má spoustu zkušeností. Samozřejmě uvidíme, co to přinese, taky to nemusí přinést vůbec nic, ale všichni doufáme, že to bude k lepšímu,“ komentuje změnu pro Radiožurnál Davidová.

Podobně jako ona to vidí také olympijský medailista Michal Krčmář: „Myslím, že na běloruském týmu je vidět, jak šel za poslední dva roky nahoru a že se mohl opřít o lyže. Cítím, že se podařilo přivést silná jména, protože ne vždy je jednoduché přivést kvalitního člověka. Nesmíte si říct, že člověk z ciziny je víc jak z Česka.“