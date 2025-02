Čeští biatlonisté slaví v úvodním závodě mistrovství světa medaili, smíšená štafeta si dojela pro stříbro

České barvy se od začátku pohybovaly v popředí. Jislová předala jako čtvrtá v kontaktu s nejlepšími. Voborníková dojela do cíle úseku na druhé až třetí příčce s Italkou Dorotheou Wiererovou.

Hornig na stojce odvrátil hrozbu trestného kola a udržel Česko ve tříčlenné skupině bojující o druhé místo. Finišman Krčmář dobíjel třikrát a pak skvěle odjel závěrečné kolo, na němž předstihl Němce Justuse Strelowa.

Češi mají na MS čtvrtou medaili ve smíšené štafetě a první stříbrnou. Naposledy získali bronz v roce 2020.

This absolute joy for @ceskybiatlon to return to the Mixed Relay podium after five years 😭😍



