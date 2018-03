Čeští bobisté mají špičkové starty, brzdí je ale nedostatek financí na kvalitní bob

Čeští bobisté skončili na olympijských hrách daleko od medailí. Jenže pokud by měli v Pchjongčchangu k dispozici stejnou techniku jako jejich soupeři, mohli klidně rozšířit medailovou sbírku české výpravy. Posádka totiž byla připravena minimálně stejně jako ti, kteří vystoupali na stupně vítězů. Praha 21:05 31. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští bobisté Dominik Dvořák, Jaroslav Kopřiva, Jakub Nosek a Jan Šindelář. | Foto: Michaela Říhová

„Myslím si, že můžu říct, že je to opravdu tím materiálem. Ukazují na to třeba výsledky z letního mistrovství světa jen v tlačení, kde jsme byli mistry světa dvojbobů a vicemistři ve čtyřbobu. Ty starty máme v tuhle chvíli špičkové a myslím, že i já jsem schopný tu dráhu odřídit relativně stejně jako oni. Jediné, kde nám to vázne, je materiál,“ vysvětluje pilot českého dvojbobu i čtyřbobu Dominik Dvořák.

Zatímco světová špička jezdí na bobu z nejlepších slitin, který je vybaven nejnovějšími prvky pro využívání odstředivé síly, či přesného náklonu bobu v zatáčkách, Češi se řítí ledovým korytem na stroji, který má zenit už dávno za sebou.

„Naše boby, na kterých jsem odjezdil sezonu, jsou dvanáctiletý čtyřbob, což je prostě veterán,“ říká Dvořák.

Je to, jako by na stejné trati soutěžili v žigulíku proti nejnovějšímu Ferrari. Přitom v posledních letech se výrazně zlepšila podpora českého týmu pro přípravu. Sice neodjezdí v ledových korytech tolik jízd jako Němci, Kanaďané a další týmy ze světové špičky, ale rozhodně se počet tréninkových jízd výrazně zvýšil.

To sebou ale nese zvýšené náklady. Vždyť jedna jízda na nedostupnější dráze v německém Altenbergu vyjde na 80 euro a na pořízení techniky tak zkrátka nejsou peníze. Bez kvalitního bobu se ale čeští reprezentanti s nejlepšími měřit nemohou

„Tam prostě není šance. Jakkoliv se kluci snaží, a oni opravdu dělají, co můžou, tak pokud nemají dobrou materiální základnu, tak se prosadit nemůžou. Je to samozřejmě nákladné, ceny se pohybují v mnoha desítkách tisíc euro, čtyřbob stojí možná víc než sto tisíc euro. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že je to jednorázová investice, která potom vydrží dlouhou dobu. Myslím, že by se určitě vyplatilo, kdyby svaz dokázal tyhle prostředky najít a získal nějakou podporu třeba od státu, aby klukům tuhle techniku mohl poskytnout. Bez toho se český bobový sport dopředu určitě neposune,“ je přesvědčený Jan Šťovíček, který je jedním z mála sponzorů českých bobistů.

Ani on si ale nemůže dovolit koupit za dva a půl miliónů korun nový bob. V podobné situaci byli před časem rakouští bobisté. Ti nakonec mecenáše našli, hned v první sezóně dojeli na světovém šampionátu těsně pod stupni vítězů, bob prodali, k utržené částce přidali několik tisíc eur a nakoupili znovu nejmodernější stroj. Od té doby se drží ve špičce a bojují o medaile. Stejnou cestou by se rádi vydali i Češi v nadcházejícím olympijském cyklu s cílem výrazného úspěchu na hrách v Pekingu. Jenže zatím zůstává jen u snu